La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha rechazado ocupar un ministerio asegurando que un trasvase entre el organismo que preside y el Ejecutivo “no es bueno”, en clara referencia al anterior presidente de la AIReF: el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

“No me veo como ministra en ningún Gobierno. En mi opinión, no es bueno pasar de la AIReF al Gobierno y pasar del Gobierno a la AIReF. Este flujo entre un organismo independiente y el Gobierno no es bueno para la institución”, ha afirmado Herrero durante su intervención en los Cursos de Verano organizados por la APIE y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Según Herrero, hay “muchos motivos” por los que no es positiva esta vinculación entre el organismo independiente y el Gobierno y ha asegurado que sintió “que teníamos que reafirmar nuestra independencia” y que, tras el paso de Escrivá al Gobierno, no se comprometiesen las actuaciones previas de la AIReF.

“Esta vinculación de AIReF y el Gobierno, me parece que obliga a la institución a demostrar su análisis y su actividad independiente”, ha subrayado.

