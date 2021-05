El Gobierno se ve obligado a negociar al límite una nueva prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre. Tras las últimas reuniones con los agentes sociales, la CEOE ha rechazado la propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con lo que el Ejecutivo tendría que convocar un Consejo de Ministros extraordinario, ya que los expedientes actuales tienen validez hasta el 31 de mayo.

La patronal de los empresarios ha decidido negarse "por unanimidad" a aceptar la última propuesta sobre la extensión de los ERTE al considerar que el Gobierno "sigue centrando las ayudas en la activación en lugar de en los trabajadores que aún no se pueden incorporar a la actividad".

En concreto, el Departamento que dirige Escrivá ha propuesto para las empresas de menos de 50 trabajadores que pertenezcan a sectores 'ultraprotegidos' por los ERTE exenciones de cuotas del 35% en agosto y del 45% en septiembre. Para las empresas de más de 50 trabajadores, las exoneraciones serían del 45% en agosto y del 55% en septiembre, según han señalado a Europa Press fuentes empresariales. Estos porcentajes son inferiores a los actuales.

Este lunes, el encuentro entre Gobierno y agentes sociales acabó sin acuerdo precisamente debido a las discrepancias sobre las exenciones planteadas desde el Ministerio de Inclusión, según denunciaron sindicatos y empresarios a su finalización. La parte de la prórroga de los ERTE que concierne al Ministerio de Trabajo ya está cerrada y consensuada.

Desde la CEOE aseguran que seguirá trabajando para conseguir sus objetivos. En cuanto a los sindicatos, CCOO está analizando en su Ejecutiva la última propuesta del Gobierno, mientras que UGT tiene reunión de su Ejecutiva este martes por la tarde.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, confía en poder "llegar a un consenso" sobre las condiciones de los ERTE "en las próximas horas", puesto que cree que "no sería comprensible" no hacerlo. En su opinión, el planteamiento de Escrivá de exonerar más por la reincorporación de trabajadores, algo que no comparten ni la patronal ni los sindicatos, es un tema "salvable, superable", según ha dicho este martes en una entrevista en Antena 3. Por su parte, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha señalado en declaraciones en RNE que "hay diferencias de criterios que ojalá seamos capaces de limar".

Lo que ya es seguro es que la prórroga de los ERTE no podrá llevarse al Consejo de Ministros de este martes para su aprobación, con lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se vería obligado a convocar uno extraordinario antes del próximo 31 de mayo, que es cuando deja de tener vigencia la actual extensión.