El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha lamentado que el Gobierno haya recurrido al “insulto” contra diversos empresarios “con nombres y apellidos” en lo que ha calificado como un “error lamentable”.

“Cuando evaluas y ves lo que la sociedad piensa de lo que es el mundo de la empresa, difiere mucho de lo que cuentan (los políticos). No tiene pase que, incluso con nombres y apellidos, se haya atacado a empresarios y empresas, insultándolos, etc. Si algo necesita el país es moderación y el mundo de la empresa, respeto”, ha señalado el presidente de la patronal en las jornadas organizadas por la APIE y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander.

En este sentido, Garamendi ha destacado que el Gobierno ha tenido “claroscuros”, pero que su actitud con el mundo de la empresa es de “suspenso”. “No entender que la iniciativa privada es la que genera la riqueza en un país es estar equivocado”, ha añadido.

Por otro lado, el presidente de la CEOE ha mostrado su absoluto desconocimiento por la medida anunciada este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de fijar por ley el salario mínimo interprofesional (SMI) en un 60% del salario medio.

“Me acabo de enterar por la prensa. He estado con Unai (Sordo, secretario general de CCOO) y me ha dicho que tampoco le han llamado. Creo que estos planteamientos donde no se incluye diálogo social son un auténtico error”, ha señalado Garamendi, al tiempo que ha subrayado que estos postulados suelen plantearse desde la óptica del “te invito a cenar, pero pagas tú la cuenta”.

El presidente de la patronal ha señalado que medidas de este tipo solo deben abordarse “cuando haya un Gobierno establecido” y ha recordado que el poder legislativo, aunque sea una facultade del Gobierno, la Constitución explicita que requiere “una previa consulta a los agentes sociales”.

EXTENSIÓN DEL MANDATO

Por otro lado, el presidente de la CEOE ha aseverado este jueves que los cambios en los estatutos de la patronal no dificultan que se produzcan cambios o dificultan el proceso de candidaturas a la presidencia de la CEOE.

Según Garamendi, estos cambios, que endurecen las condiciones para los candidatos, no son llamativos ya que no dificultan “en absoluto” la presentación de candidaturas para presidir la patronal. “Se ha debatido y votado en el Comité Ejecutivo. Son unas elecciones transparentes, con voto secreto y a las que se puede presentar cualquiera”, ha asegurado.

Asimismo, el presidente de la CEOE ha señalado que el cambio en el número de avales requerido de 20 provenientes de, al menos, cuatro organizaciones regionales o sectoriales a los 80 provenientes de seis organizaciones. Según Garamendi, “no es una exigencia para excluir a nadie” debido al elevado número de organizaciones que representa la patronal empresarial.

A su vez, Garamendi ha recordado que la reforma laboral no contó con ningún voto en contra dentro de la patronal, pero sí “tres abstenciones”. “Venía de un planteamiento inicial de derogarse los aspectos más lesivos, había exigencias de Europa para gestionar mejor la temporalidad, y yo creo que se llegó a un buen acuerdo”, ha señalado. Con todo, Garamendi ha criticado que el Gobierno modificase el artículo 51 sobre los ERE de forma unilateral y sin consultarlo con los agentes sociales.

Finalmente, sobre las polémicas cifras sobre los fijos discontinuos, cree que es un debate “orientado hablando de churras y merinas” y que la salida de Ferrovial de España es “legítima, igual que hay empresas que vienen a España” y ha asegurado que ninguna empresa está planteándose abandonar España en estos momentos.