Un tercio de los españoles reconoce que ha experimentado algún tipo de fraude online y ha perdido dinero o conoce a alguien a quien le ha ocurrido, según se refleja en la última encuesta de ING Consumer Research, que analiza el comportamiento frente a la ciberseguridad en cuatro países europeos.

En España, más de la mitad de los ciudadanos se siente seguros cuando realizan compras online. Aunque el 72% tiene la sensación de que el número de ciberataques se incrementa, solo a un 16% le preocupa realmente su seguridad online.

En cuanto a los fraudes online más comunes que se han encontrado los españoles, el ranking lo encabeza el phishing con un 66%, seguido de la suplantación de identidad (60%), malware (50%) y SMS fraudulentos (48%), ranking que coincide con el resto de los países europeos en los que se ha llevado a cabo esta encuesta.

Para protegerse frente a la creciente inseguridad online, un 65% indica que su principal medida es llevar cuidado con los correos electrónicos o con las llamadas que recibe y un 63% dice no hacer clic en enlaces que parecen sospechosos. Solo un 55% de los encuestados reconocen no proporcionar datos personales fuera de las páginas webs o aplicaciones autorizadas y un 44% no realiza nunca transacciones online si está conectado a una red WIFI pública.

Por otro lado, en cuanto a los métodos de pago, los españoles sienten que el efectivo es el mejor de todos con un 57%, seguido de la banca online (39%), pago con tarjeta (38%) y pago a través de la app de su entidad bancaria (34%). Por el contrario, los métodos que se perciben como más inseguros son el pago a través de smartwatch o por teléfono.