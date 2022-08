Francia no ve con buenos ojos las aspiraciones de sus vecinos, España y Alemania, de construir un gasoducto que atreviese los Pirineos para enviar el gas de Argelia a Europa. El proyecto, conocido como MidCat, no es para nada del agrado del país galo, que ha frenado las aspiraciones para su puesta en marcha al decir que "tardaría mucho en estar operativo" y, por lo tanto, "no respondería a la crisis energética actual".

Este jueves se ha dado a conocer un correo electrónico del Ministerio francés de Transición Energética en el que el Gobierno de Emmanuel Macron "desecha" reactivar el MidCat, paralizado en 2019, alegando que se tardaría demasiado en construir y se alejaría del objetivo climático de reducir las energías fósiles.

Sin el acuerdo de Francia el proyecto no saldrá adelante, y es que es este país el que se encargaría de transportar el gas argelino que llegue a España al centro del continente. Se trata de un duro varapalo que ha llegado después de que el propio presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijese que llevaban "mucho tiempo" pidiendo reactivar el MidCat.

Precisamente las palabras de Sánchez se dieron en respuesta a unas declaraciones del canciller alemán, Olaf Scholz, que dijo que el MidCat "contribuiría en gran medida" a facilitar el suministro de energía, en cuestión tras la guerra de Ucrania.

Cabe recordar que Alemania atraviesa una complicada situación ahora mismo por su fuerte dependencia del gas ruso. El país germano está acumulando reservas con vistas al invierno, aunque no deja de lanzar avisos sobre los problemas que, con casi total seguridad, tendrá ante la reducción del suministro que llega a través del gasoducto Nord Stream decretada por Moscú.

De hecho, el regulador energético alemán ha llegado a decir que se se quedarán sin gas en 3 meses o menos si Rusia corta definitivamente el grifo, y que, en cualquier caso, habrá problemas porque con la llegada del frío, el suministro será insuficiente. De ahí que el Gobierno de Scholz esté buscando diferentes vías que le garanticen el abastecimiento.

No obstante, más allá de la opinión de Francia de que el MidCat no serviría para mitigar la crisis actual, cabe destacar que los envíos argelinos a España se han reducido considerablemente en los últimos meses. Las relaciones entre ambos países no atraviesan por su mejor momento debido a la crisis diplomática que se desató en junio por el apoyo de Madrid al plan de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.