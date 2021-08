La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha informado este lunes que la Administración Central ya ha adelantado unos 7.250 millones de euros a las comunidades autónomas (CC.AA) de las ayudas de la UE y ha comunicado que se encuentran en camino otros 200 millones que se repartirán en los próximos días.

Montero lo ha comunicado tras la celebración de la Conferencia Sectorial del Plan de Transformación, Modernización y Resiliencia, la cual ha reunido a los consejeros de cada territorio autonómico.

La ministra ha recordado el anuncio hecho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Conferencia de Presidentes, en la que había trasladado que las administraciones regionales podrán gestionar hasta el 55% del total de los fondos europeos para la recuperación económica que España recibirá en este año para salir de la crisis.

Esto ha supuesto que este año un total de 10.500 millones de euros será suministrado por las CC.AA, de los 19.000 millones que recibirá el país antes de finalizar en 2021. Este verano se ha previsto la llegada de los primeros 9.000 millones, mientras que los 10.000 restantes se mantendrán ligados al cumplimiento de determinados hitos y objetivos comprometidos con Bruselas.

Además, Montero ha explicado que estos fondos se complementan con los 10.000 millones que las comunidades recibirán este año y el próximo con motivo del fondo 'React EU'. "El sistema del Plan de Recuperación son ayudas a disposición de los Estados miembro que no tienen que ver con las llamadas subvenciones de cohesión o React EU", ha advertido. No obstante, también ha explicado que los recursos del 'Next Generation' se encuentran siendo asignados entre las diferentes regiones por los distintos ministerios en las conferencias sectoriales.

Así, la ministra ha explicado que no hay un único criterio para repartir los fondos europeos que se gestionarán entre las administraciones regionales, sino que Gobierno y autonomías pactan su reparto en función del objetivo de las inversiones.

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS

Durante su intervención, Montero ha detallado la distribución de esos 7.250 millones ya anticipados a las CC.AA en el marco de las ayudas europeas. Uno de los ámbitos prioritarios es avanzar hacia una economía más sostenible.

Así, en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente se ha debatido, acordado y asignado el reparto de recurso de 2.147 millones de euros para, entre otras medidas, apoyar la implementación de la normativa de residuos, corregir tendidos eléctricos que eviten daños a la fauna o mejorar los servicios de saneamiento y depuración de aguas en municipios menores de 5.000 habitantes.

En dicha conferencia se analizó también los 400 millones del Plan Moves III para incentivar la movilidad eléctrica o los 660 millones para ayudas para la ejecución de diversos programas de reclamo ligados al autoconsumo.

También han destacado los 1.631 millones repartidos en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo. Los 1.410 millones distribuidos en la Conferencia Sectorial de Educación, destinados, principalmente, a un plan de modernización de la formación profesional y de reducción de la brecha digital dotando de dispositivos portátiles al alumnado más vulnerable.

Asimismo, se han distribuido en la Conferencia Sectorial de Derechos Sociales 731 millones entre las comunidades para reforzar la 'economía de los cuidados', las políticas de igualdad e inclusión social. O los 399 millones dados en la Conferencia Sectorial de Sanidad para invertir en equipos de alta tecnología sanitaria.

La ministra de Hacienda y Función Pública ha explicado que en los próximos meses se aprobará el reparto de fondos para la modernización y digitalización del sistema universitario español y para la rehabilitación energética de edificios. Asimismo, aún se encuentra pendiente de aprobación una orden del Ministerio de Transportes para conceder subvenciones a los municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano.

TRATO CONTABLE DE LOS FONDOS EUROPEOS

Como segundo punto del día, Montero ha trasladado a las comunidades que el trato contable de los fondos europeos será neutro a efectos de contabilidad nacional y Eurostat, lo que supone que no serán tenidos en cuenta para la evaluación del déficit o del superávit.

Otro aspecto destacable de la reunión ha sido la voluntad de intensificar el trabajo técnico entre Gobierno, CCAA y entidades locales y para ello, el Gobierno ha estado trabajando en el diseño de un sistema de gestión y otro de información para un mejor seguimiento de la ejecución de los fondos.

Esto supone la elaboración de informes de administración que tendrán carácter semestral, en el que se tendrá que acreditar el grado de ejecución de los componentes y que realizará de forma individualizada cada administración.

Según ha informado la ministra, estas dos órdenes ministeriales con las que se pretende llevar a cabo este fin las está conociendo la Comisión Europea y ya se han trasladado a las comunidades con el objetivo de que pronto se puedan firmar y entrar en pleno vigor.

En septiembre, la ministra ha avanzado que se reunirán los responsables del Plan de Recuperación para concretar los detalles técnicos y se realizará ciclo de formación para todos los gestores y usuarios del sistema de información para que haya una actuación homogénea y se conozca el grado de ejecución.

Para ello, Montero ha apelado a las CC.AA a "remar en la misma dirección" ante esta "oportunidad única" y les ha instado a dejar la "política de confrontación".

"Insisto en que debemos remar en la misma dirección porque es una exigencia de la ciudadanía y porque debemos concentrar los recursos en lo que mejora la calidad de vida, por lo que debemos dejar atrás el ruido, la bronca y la confrontación que preside la vida política publica del país", ha remarcado.