Las autoridades egipcias se plantean pedir una indemnización de 1.000 millones de dólares por ayudar a desencallar el buque 'Ever Given' que bloqueaba el Canal de Suez. Esta cifra se basa en las pérdidas de ingresos, el coste de los equipos y la maquinaria y las horas de trabajo de los 800 rescatistas que liberaron el barco, que estuvo atrapado durante casi una semana.

"Alcanzaremos más de mil millones de dólares en indemnizaciones", ha dicho Osama Rabie, presidente y director general de la Autoridad del Canal de Suez, de propiedad estatal, a la televisión egipcia Sada El Balad. "Pediremos una cantidad justa", ha remarcado Rabie, que no ha especificado quién será el responsable de pagar la factura, recoge CNBC.

Egipto se justifica en que "les hemos salvado mucho al rescatar el barco sin mayores daños ni pérdidas", porque "el barco entero podría haberse perdido". La idea de Rabie es poder llegar a un acuerdo de compensación "en dos o tres días" y ha avisado que, de no ser así, las autoridades egipcias podrían retener el 'Ever Given' en el Gran Lago Amargo, al norte del Canal de Suez, donde actualmente está siendo sometido a controles de mantenimiento.

"Podríamos llegar a un acuerdo sobre una determinada indemnización, o bien ir a los tribunales", ha advertido. Y tras eso, ha añadido que "si deciden ir a los tribunales, entonces el barco deberá ser retenido".

El megacontenedor de 200.000 toneladas fue reflotado con éxito el lunes, seis días después de quedar atascado lateralmente en el Canal de Suez. El incidente desencadenó una crisis en el transporte marítimo internacional, provocó pérdidas de 9.000 millones de dólares al comercio mundial al día y dejó a 422 buques que transportaban todo tipo de mercancías, desde petróleo hasta ganado, a la espera de poder pasar.

Las autoridades del Canal han dicho que el atasco quedará resuelto para este sábado, aunque todavía hay 250 buques esperando para cruzar, aunque han reconocido que esta crisis podría tener repercusiones duraderas en los puertos y las cadenas de suministro de todo el mundo.

RECLAMACIONES A LOS SEGUROS

El problema que se abre ahora es, precisamente, el de las reclamaciones. El siniestro del Canal de Suez ha puesto en el punto de mira el opaco mundo del transporte marítimo. En el momento del accidente, el 'Ever Given' era propiedad de una empresa japonesa, estaba fletado por un conglomerado taiwanés, era gestionado por operadores alemanes, navegaba con una tripulación de ciudadanos indios, estaba registrado en Panamá y transitaba por Egipto.

Tales niveles de responsabilidad aumentan la complejidad, según Brian Schneider, director de la división de seguros de Fitch Ratings. "Mi suposición es que los 1.000 millones de dólares se refieren a su estimación de las pérdidas totales del suceso y no a ninguna compensación específica a la Autoridad del Canal de Suez", ha dicho este experto en referencia a la cantidad que Egipto ha puesto sobre la mesa.

"Espero que la pérdida de la industria de seguros sea esté más cerca de algunos cientos de millones de dólares, dado que el buque fue liberado en seis días", ha añadido Schneider, diciendo que la pérdida podría haber llegado a 1.000 millones de dólares si el buque hubiera necesitado ser descargado mientras las mercancías se estropeaban y las aseguradoras se enfrentaban a reclamaciones por pérdidas de ingresos.

En su opinión, "las reclamaciones deberían limitarse más a los daños del Canal y a la operación de salvamento", ha resaltado. Por su parte, un portavoz del operador del buque, Bernhard Schulte Shipmanagement, ha declarado a CNBC que "las investigaciones en curso determinarán los numerosos factores implicados en este incidente y todas las reclamaciones se estudiarán caso por caso".

La empresa taiwanesa Evergreen Marine Corp ha dicho que no es responsable de los retrasos de la carga que transportaba, mientras que los propietarios, Shoei Kisen, han asegurado a Bloomberg que discutirán la compensación con la Autoridad del Canal, pero por el momento se han abstenido de dar más detalles.