El inversor multimillonario Stanley Druckenmiller cree que el endurecimiento monetario llevado a cabo por la Reserva Federal (Fed) no tendrá un buen final en la economía de Estados Unidos y apunta a que el país vivirá una recesión en 2023 "más profunda" de lo que muchos esperan.

Durante la celebración de la Cumbre de Inversores Alpha de CNBC organizada este miércoles, Druckenmiller ha señalado que espera un "aterrizaje forzoso a finales de 2023", así como una recesión. "Me sorprendería si no tenemos recesión en el 23. No sé el momento, pero ciertamente a finales del 23".

El inversor también ha afirmado que cree que esa desaceleración económica va a ser más grande y profunda de lo que muchos están pronosticando. "No descarto algo realmente malo", ha dicho.

Druckenmiller considera que la extraordinaria flexibilización cuantitativa y las tasas de interés cero de la última década han creado una burbuja de activos. "Todos esos factores que causan un mercado alcista, no solo se están deteniendo, sino que están revirtiendo cada uno de ellos. Estamos en serios problemas".

La Reserva Federal, en su lucha contra la elevación inflación que sufre EEUU, elevó los tipos de interés en su última reunión en 75 puntos básicos y aseguró que seguiría con las subidas hasta devolver la estabilidad a los precios.

Para el inversor la Fed cometió un error de política cuando se le ocurrió una "teoría ridícula de transitorio", pensando que la inflación fue impulsada por la cadena de suministro y los factores de demanda asociados en gran medida con la pandemia.

"Cuando cometes un error, tienes que admitir que estás equivocado y seguir adelante con esos nueve o 10 meses, que simplemente se sentaron allí y compraron 120.000 millones de dólares en bonos. Creo que las repercusiones de eso van a estar con nosotros durante mucho, mucho tiempo", ha vaticinado Druckenmiller.