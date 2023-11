La presidenta del Banco de la Reserva Federal (Fed) de San Francisco, Mary Daly, ha asegurado este viernes que el banco central necesita "la audacia de esperar" en sus próximas decisiones sobre los tipos de interés, dada la incertidumbre que envuelve al contexto actual.

"Cuando sabemos hacia dónde vamos y es importante llegar rápidamente, moverse agresivamente tiene sentido", ha destacado durante su intervención en el Congreso Bancario Europeo de Frankfurt, en la que ha detallado que, dado el momento presente, "se requiere un tipo diferente de audacia: la audacia de esperar".

Según su criterio, "en muchas ocasiones el gradualismo es la mejor estrategia", especialmente teniendo en cuenta la actual "incertidumbre sobre el pronóstico económico, sobre el mecanismo de transmisión de la política monetaria y sobre los fundamentos económicos, como la tasa natural de desempleo o la tasa de interés neutral".

"En la Reserva Federal, no estamos seguros de si la inflación está en camino de regresar al 2%. No estamos seguros de la duración de los retrasos en las políticas y de si ya quedaron atrás o aún no se han materializado por completo. Y no estamos seguros de si las dinámicas que observamos hoy son restos cíclicos de la recuperación pospandemia o indicadores de cambios estructurales y una nueva normalidad para la economía nacional y global", ha expresado.

Además, ha advertido sobre "los peligros de decidir demasiado rápido", que "tienen el potencial de dejar una huella duradera en la economía".