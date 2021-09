El coste por hora trabajada ha disminuido un 3,8% en tasa anual en el segundo trimestre comparado con el mismo período de 2020, la mayor regresión desde el primer trimestre de 2017, según datos de este jueves del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este descenso se debe a un aumento de las horas trabajadas superior al de los costes laborales. El número de horas no trabajadas disminuye debido a la reducción de las bajas por incapacidad laboral y de las horas no trabajadas por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor -incluye el tiempo no trabajado de los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la variación anual del coste por hora también es del -3,8%.

Por componentes del coste, el coste salarial registra una variación anual del -2,5% en datos corregidos y los otros costes bajan un 7,4%.

Las secciones que registran los mayores incrementos anuales del coste salarial en el segundo trimestre de 2021 son Actividades financieras y de seguros (4,5%), Información y comunicaciones (2,2%) y actividades administrativas y servicios auxiliares (1,7%).

Por su parte, los descensos más acusados se dan en Industrias extractivas (-16,7%), actividades inmobiliarias (-8,9%) y Construcción (-7,2%).

En lo que se refiere a los otros costes, las secciones que registran los mayores incrementos anuales son Actividades financieras y de seguros (14,7%), Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (2,2%) e Industrias extractivas (1,0%).

Las tasas más negativas se dan en Hostelería (-35,8%), actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (-28,6%) e actividades inmobiliarias (-15,2%).