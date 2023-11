La confianza empresarial de Alemania continúa con su ligera recuperación en noviembre. Según los datos del índice elaborado por el Instituto Ifo, se situó en 87,3, frente a los 86,9 del mes anterior y al 87,5 que esperaba el consenso. Supone su tercer aumento consecutivo.

Por su parte, el componente de evaluación actual mejoró hasta los 89,4 puntos desde 89,2 el mes pasado y el componente de expectativas se situó en 85,2 puntos frente a los 84,8 del mes anterior.

"Las empresas valoraron su situación empresarial actual como algo mejor. Las expectativas para los próximos meses también eran menos pesimistas. La economía alemana se está estabilizando, aunque a un nivel bajo", comentan en Ifo.

Por sectores, en el manufacturero, el índice de clima empresarial aumentó notablemente. Las empresas estaban más satisfechas con su negocio actual y su escepticismo respecto a los próximos meses también se redujo notablemente, especialmente en muchas industrias de uso intensivo de energía. No obstante, las empresas siguieron informando de una falta de nuevos pedidos.

En el sector servicios, el clima empresarial empeoró un poco. Los proveedores de servicios evaluaron su situación actual como algo menos buena y también ajustaron ligeramente a la baja sus expectativas. Sin embargo, las empresas turísticas siguen muy satisfechas, mientras que la confianza en la hostelería mejoró.

En el comercio, el índice subió notablemente. Tanto los indicadores de la situación actual como los de las expectativas crecieron y esto es particularmente evidente en el comercio mayorista. Por el contrario, los minoristas tienen expectativas bastante bajas para su negocio navideño.

En la construcción, el índice de clima empresarial subió. Las empresas evaluaron su negocio actual como algo mejor y lo mismo ocurre con sus expectativas. A pesar de ello, la confianza en la construcción sigue siendo en general extraordinariamente negativa.

LA MEJORA ES DEMASIADO INSIGNIFICANTE COMO PARA CELEBRARLA

Desde Pantheon Macroeconomics comentan que la confianza empresarial mejoró un poco más a mediados del cuarto trimestre principalmente por un nuevo aumento en el índice de expectativas, cuyo repunte "es una buena noticia, pero todavía es demasiado tibio como para cambiar las perspectivas a corto plazo de otra caída del Producto Interior Bruto (PIB) en el cuarto trimestre, o al menos algo cercano a ningún crecimiento".

"En términos más generales, la recuperación del sentimiento de los inversores sugiere que el repunte de los PMI y del IFO debería continuar en el primer trimestre, pero no estamos convencidos y el progreso, en cualquier caso, sigue siendo dolorosamente lento", expresan.

Para los analistas de ING, el dato del Ifo "es mejor que otra caída, pero la última mejora en el índice es demasiado insignificante para celebrarla realmente". "Para poner este aumento en perspectiva: el índice Ifo todavía está por debajo de su nivel de julio", remarcan.

En su opinión, los datos "confirman que no será fácil para la economía alemana recuperar un nuevo impulso de crecimiento. Incluso si lo peor del debilitamiento del sentimiento parece haber quedado atrás, la dura realidad económica no parece agradable", ya que "no parece haber un fuerte motor de crecimiento a la vista".

"Por eso esperamos que continúe el estado actual de estancamiento y recesión superficial. De hecho, el riesgo de que 2024 sea otro año de recesión ha aumentado claramente. Sería la primera vez desde principios de la década de 2000 que Alemania atraviesa una recesión de dos años, aunque resulte ser superficial", señalan.