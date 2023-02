La compraventa de viviendas subió un 14,7% en 2022, año en el que se registraron un total de 649.494 operaciones, lo que supone el mayor dato de transacciones desde 2007, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, en diciembre de 2022, la compraventa de viviendas se redujo un 10,2% interanual después de 21 meses al alza, hasta totalizar 43.370 viviendas vendidas.

Con el dato de 2022, la compraventa de viviendas encadena dos ejercicios consecutivos de incrementos tras registrar en 2021 un crecimiento récord del 34,8% y después de las caídas de 2020 (-16,9 %) y de 2019 (-2,4).

El 92,2% de las viviendas transmitidas por compraventas en 2022 fueron libres y el 7,8% protegidas. El número de viviendas libres transmitidas por compraventa aumentó un 15,6% respecto a 2021 y el de protegidas un 4,8%.

El 18% de las viviendas transmitidas por compraventa en el año 2022 fueron nuevas y el 82% usadas. El número de operaciones sobre viviendas nuevas se incrementó un 2,6% respecto a 2021 al registrarse 117.035 operaciones, la cifra más elevada desde 2014, y el de usadas subió un 17,7% al cerrarse 532.459 compraventas, el máximo desde que comenzó la serie.

El número de compraventas de viviendas realizadas entre personas físicas durante el conjunto del año 2022 fue de 451.369, con un aumento del 14,9%.

Por CCAA, el número total de fincas transmitidas alcanzó los mayores registros en el conjunto del año 2022 en La Rioja (9.530), Castilla y León (9.348) y Aragón (8.568). Canarias (15,7%), Comunitat Valenciana (9,1%) y Aragón (8,1%) registraron las tasas de variación más elevadas. Por su parte, Comunidad Foral de Navarra (-17,1%), Comunidad de Madrid (-3,7%) y Cantabria (-0,3%) registran los únicos descensos.

Atendiendo a las compraventas de viviendas registradas, las comunidades con mayor número de transmisiones en 2022 fueron Comunitat Valenciana (2.442), La Rioja (2.014) y Andalucía (2.010). Las comunidades que presentaron los mayores aumentos anuales en el número de compraventas de viviendas en 2022 fueron Canarias (31,6%), Illes Balears (25,6%) y Comunitat Valenciana (23,9%). La única comunidad con tasa de variación negativa fue Comunidad Foral de Navarra (-0,5%).

COMPRAVENTAS DE VIVIENDAS EN DICIEMBRE

El 92,3% de las viviendas transmitidas por compraventa en diciembre son libres y el 7,7% protegidas. En términos anuales, el número de viviendas libres transmitidas por compraventa disminuye un 9,8% y el de protegidas un 14,7%.

El 17,9% de las viviendas transmitidas por compraventa en diciembre son nuevas y el 82,1% usadas. El número de operaciones sobre viviendas nuevas baja un 18,8% respecto a diciembre de 2021, su mayor descenso desde julio de 2020, y el de usadas un 8,1%, su mayor caída desde enero de 2021.

El número de compraventas de viviendas realizadas entre personas físicas en el mes de diciembre es de 30.477, lo que supone un 10,3% menos que en el mismo mes de 2021.

Por CCAA, en diciembre, el número total de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad alcanza sus valores más altos en Castilla y León (673), La Rioja (595) y Aragón (590). Todas las comunidades presentan tasas anuales de variación negativas. Castilla-La Mancha (-23,2%), Comunidad de Madrid (-21,7%) y Comunidad Foral de Navarra (-21,2%) presentan las mayores bajadas. Por su parte, Aragón (-2,3%), Comunitat Valenciana (-5,4%) y Castilla y León (-6,5%) registran los menores descensos.

Atendiendo a las compraventas de viviendas registradas, las comunidades con mayor número de transmisiones son Comunitat Valenciana (171), Cantabria (142) y Andalucía (136). La única comunidad en la que aumenta el número de compraventas de viviendas en diciembre es Principado de Asturias (5,1%). Las menores disminuciones se dan en Comunidad Foral de Navarra (-0,2%) y Región de Murcia (-0,5%). Por su parte, La Rioja (-19,5%), Comunidad de Madrid (-16,9%) y Andalucía (-14,1%) registran los mayores descensos.

"EL 'BOOM' DEL SECTOR INMOBILIARIO CONTINÚA"

Los datos convierten a 2022 "en el nuevo año dorado tras el boom del 2007, habiendo superado las cifras de un año clave y muy fructífero como ha sido el 2021", afirma la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, que cree que "se constata así que el boom del sector inmobiliario todavía continúa a pesar de las cinco subidas de tipos de los últimos meses". "Lejos de frenar la demanda de compra, el impacto de la subida de tipos la está acelerando, al menos temporalmente".

Añade que la compraventa de viviendas "indica que sigue habiendo una gran actividad en el mercado y un interés muy fuerte por comprar". No obstante, recuerda que, "a pesar del gran dinamismo, hay que tener en cuenta que las compras cerradas en diciembre todavía no se enfrentaban a tipos de interés de noviembre, porque son operaciones que llevan un tiempo estimado de entre 60 y 90 días, entre la firma de arras y la concesión de la hipoteca, por lo que es probable que las compraventas que se firmasen en diciembre mantuviesen un tipo de interés similar al del mes de octubre -cuando el euríbor aún no había llegado al 3%- y que aún no tuviesen un efecto ralentizador, ya que son operaciones que ya se habían pactado previamente".

Respecto a los datos de diciembre, comenta que "se refleja ya una leve moderación de ese aceleramiento por parte de los ciudadanos, que se han apresurado a comprar para intentar sortear el endurecimiento de las condiciones crediticias. También, hay que tener en cuenta que la inflación desbocada que estamos viviendo está empezando a hacer mella en el bolsillo de los hogares y la capacidad de ahorro se está viendo mermada por los grandes incrementos no solo de la energía y carburantes, sino también de la cesta de la compra. Esto hará que a la larga los españoles no puedan ahorrar tanto para la compra de vivienda y que por tanto se modere la compraventa de inmuebles".

Además, señala que las sucesivas subidas de tipos encarecerán cada vez más los créditos financieros, "lo que expulsará a un volumen importante de compradores". Estiman que las compraventas podrán moderarse en torno a un 15% en 2023.

Por su parte, el portavoz de idealista, Francisco Iñareta, añade que "los datos de cierre de año confirman que 2022 fue excepcional para el mercado inmobiliario. Aún así, el encarecimiento de la financiación generó durante el último mes del año incertidumbre en una parte de la demanda, que se ve reflejada en la caída registrada en diciembre". A pesar de ello, opina que "no estamos frente a una hecatombe del mercado, ni en el número de operaciones ni en precios. La razón la encontramos en que la mayor parte de la demanda de vivienda en venta ya dispone de una vivienda en propiedad, lo que provoca que sus necesidades de financiación sean más bajas y por tanto sea menos sensible a la subida de tipos".