A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este miércoles, 27 de septiembre, en los mercados.

Este es el motivo por el que el Generali Investments no compra 'telecos' europeas. Plenisfer Investments SGR, parte el ecosistema de gestoras de Generali Investments, no compra compañías de telecomunicaciones europeas por un motivo principal: la ausencia de un proceso de consolidación sectorial en el Viejo Continente, algo que además propicia la actitud de los reguladores, que no paran de poner trabas al mismo.

Santander anuncia un dividendo de 0,081 euros y un programa de recompra. El consejo de administración de Banco Santander ha aprobado este martes el pago de un dividendo a cuenta en efectivo con cargo a los resultados de 2023 de 0,081 euros por acción, equivalente a cerca del 25% del beneficio ordinario del grupo en el primer semestre de 2023, así como programa de recompra de acciones al que se destinará un máximo de 1.310 millones de euros.

Grenergy recorta un 54% su beneficio semestral hasta 4 millones de euros. Grenergy Renovables ha presentado este miércoles sus resultados del primer semestre fiscal, periodo en el que ha recortado un 54% su beneficio. En concreto, la compañía ha ganado 4 millones de euros en los seis primeros meses del año, frente a los 8,8 millones que cosechó en el mismo periodo del año anterior.

La FTC demanda a Amazon por su "poder de monopolio" y asfixiar a la competencia. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) y los fiscales generales de 17 estados han presentado este martes una demanda antimonopolio contra Amazon, al que acusan que utilizar su posición dominante en el comercio online para inflar los precios y asfixiar a la competencia.

China pone bajo vigilancia policial al presidente del grupo Evergrande. Hui Ka Yan, el multimillonario presidente del grupo inmobiliario chino Evergrande que fue detenido a principios de este mes, ha sido puesto bajo control policial.