A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este martes, 14 de mayo, en los mercados.

La SEPI supera el umbral del 8% en el capital de Telefónica. La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) ha comunicado este martes que ha superado, con fecha del 9 de mayo, el umbral del 8% en el capital social de Telefónica. La semana pasada, concretamente el 8 de mayo, la compañía comunicó que había rebasado el umbral del 7%, al tiempo que confirmó que Carlos Ocaña Orbis será su representante en la compañía como consejero dominical.

Ferrovial sube un 3,5% sus ingresos del primer trimestre, hasta 1.879 millones de euros. Ferrovial, grupo constructor y de infraestructuras, ha presentado un Resultado Bruto de Explotación Ajustado (Ebitda Ajustado, por sus siglas en inglés) de 254 millones de euros en el primer trimestre de 2024, un crecimiento interanual del 37,6%, "gracias al sólido crecimiento en las divisiones de Autopistas y Construcción", según ha destacado en nota de prensa. Los ingresos aumentaron un 3,5% en términos comparables, hasta los 1.879 millones de euros a cierre de marzo. La compañía no ha ofrecido datos sobre su beneficio neto, al no estar obligada a hacerlo hasta que no publique sus resultados del primer semestre.

CriteriaCaixa y Taqa lanzarán su OPA sobre Naturgy a 27 euros de manera inminente. CriteriaCaixa y Taqa lanzarán su OPA sobre Naturgy a 27 euros por acción de manera inminente, según informa este martes 'El Confidencial'. El brazo inversor de La Caixa, que ya controla cerca del 27% del capital de Naturgy, y la compañía energética de Emiratos Árabes Unidos, ya han acordado el precio con los dos grandes fondos de inversión que quieren vender (GIP y CVC), y que controlan de manera conjunta el 41% del capital.

Sabadell suspende su programa de recompra de acciones por la OPA de BBVA. Banco Sabadell ha suspendido temporalmente el programa de recompra de acciones propias de 340 millones de euros iniciado a finales de abril, con motivo de la OPA presentada por BBVA. Además, el banco lo ha hecho "atendiendo a la solicitud de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recibida en el día de hoy", según la información proporcionada por la entidad.

La inflación sube una décima en abril, hasta el 3,3%, por los alimentos y el gas. Los alimentos y el gas tiraron al alza de la inflación en abril, que subió una décima, hasta el 3,3%, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Mientras, la tasa subyacente bajó cuatro décimas, hasta el 2,9%, con lo que, por primera vez desde noviembre de 2022, se sitúa por debajo del índice general.