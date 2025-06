A continuación, presentamos las cinco noticias más importantes de este jueves, 5 de junio, en los mercados.

El BCE tiene margen para volver a recortar, pero "no puede permitirse dar demasiadas pistas". ¿Recorte en junio, pausa en julio y nueva bajada en septiembre? La decisión de este jueves está clara. La de los siguientes meses ya no tanto. El proceso desinflacionario está cerca de concluir, pero con un entorno en el que prevalece la incertidumbre por la guerra comercial y sus efectos, el Banco Central Europeo (BCE) "no puede permitirse dar demasiadas pistas" sobre sus próximas decisiones.

Caídas en el Ibex a la espera del BCE y mientras Solaria recoge beneficios. El Ibex cede posiciones de forma moderada este jueves, con Solaria (que recoge beneficios tras varias sesiones disparada) e IAG a la cola. En el lado de los ascensos, Grifols e Indra (en la que Morgan Stanley ha aflorado una participación del 3,331%) son los que mejor lo hacen. El resto de bolsas europeas registran también movimientos moderados.

¿Será Corea del Sur el nuevo foco de inversión tras su giro político? La oposición se ha impuesto en Corea del Sur, cerrando una etapa convulsa que comenzó a finales del año pasado con la declaración de ley marcial por parte del entonces presidente Yoon Suk-yeol, y poniendo fin a tres años de Gobierno conservador. La pregunta ahora es si este giro político, anticipado por las encuestas, mejorará la situación económica del país y lo convertirá en un nuevo foco de inversión internacional.

Citi recortará 3.500 empleos tecnológicos en China en su plan global de ajuste. Citigroup ha anunciado este jueves que planea eliminar aproximadamente 3.500 puestos tecnológicos en China como parte de su estrategia global para reducir costes y simplificar operaciones. Los recortes afectarán principalmente a sus centros de soluciones en Shanghái y Dalian, y se completarán antes del cuarto trimestre de este año, según indicó en un comunicado.

Trump prohíbe la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países. A partir del lunes, el Gobierno de EEUU suspenderá los viajes a EEUU para los habitantes de Afganistán, Myanmar, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.