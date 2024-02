A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este jueves, 1 de febrero, en los mercados.

Banco Sabadell gana 1.332 millones de euros en 2023, un 55% más. Banco Sabadell ha presentado un beneficio neto de 1.332 millones de euros en 2023, cifra que supone un 55,1% más que en 2022. El margen de intereses anual subió un 24,2%, hasta 4.723 millones. "Este resultado récord se sustentó en un incremento del margen de intereses y en una reducción del volumen de provisiones por la mejora de la calidad de crédito de la entidad, factores que compensaron la reducción del cobro de comisiones a clientes y el aumento de la factura fiscal", ha explicado en nota de prensa.

Powell pide "mayor confianza" para recortar tipos y asegura que marzo "no es el caso base". "Dependeremos de los datos, en base a la reunión de hoy no creo que sea probable que el Comité alcance un nivel de confianza para la reunión de marzo. Marzo no es el caso base", ha asegurado el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en la rueda de prensa posterior a la reunión de política monetaria del FOMC.

El BoE será más reticente que otros bancos centrales a la hora de recortar los tipos. El Banco de Inglaterra (BoE) se mantendrá en pausa. De hecho, los expertos creen que será más reticente que otros bancos centrales a la hora de bajar los tipos de interés. En la reunión que celebra este jueves, la previsión es que siga con su tono agresivo y no ofrezca pistas sobre cuándo hará recortes. Pero en lo que los analistas no se ponen de acuerdo es en cuándo llegará ese momento.

Deutsche Bank gana un 28% menos en el trimestre y anuncia recompra de acciones. Deutsche Bank ganó un 28% menos en el cuarto trimestre del año 2023, hasta 1.429 millones de euros, según ha informado este jueves la entidad mediante un comunicado.

Indra anuncia la dimisión de su director financiero, Borja García-Alarcón. Indra ha anunciado este jueves que el actual CFO (director financiero) de la compañía, Borja García-Alarcón, ha comunicado su decisión de dejar su puesto a finales de febrero, tras la formulación de las cuentas y la presentación de resultados del ejercicio 2023, para iniciar una nueva etapa profesional.