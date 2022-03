El consejo de administración de CaixaBank propondrá a la junta general ordinaria de accionistas la reducción del capital en hasta un 10% mediante la amortización de acciones propias. Además, también se tratará de aprobar el pago de un dividendo en efectivo de 0,1463 euros brutos por acción el 20 de abril.

Según la comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el objetivo de CaixaBank es aprobar la reducción del capital social hasta un importe máximo correspondiente al 10% del capital social en la fecha de este acuerdo. Esto es, hasta un importe nominal máximo de 806.064.703 euros, correspondiente a 806.064.703 acciones de 1 euro de valor nominal.

Se hará previa obtención, en su caso, de las autorizaciones regulatorias correspondientes, mediante la amortización de acciones propias que hayan sido adquiridas por CaixaBank al amparo de la autorización conferida por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 22 mayo de 2020 bajo el punto octavo del orden del día con el objetivo o la finalidad de ser amortizadas, todo ello de conformidad con lo establecido en la legislación y normativa aplicable, así como con las limitaciones que pudiesen establecer cualesquiera autoridades competentes.

A estos efectos, CaixaBank prevé establecer un programa de recompra de acciones (share buy back) durante el ejercicio 2022 de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 y en el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016. El plazo de ejecución de este acuerdo será hasta la fecha de celebración de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, quedando sin efecto en la parte no ejecutada a partir de dicha fecha.

La cifra definitiva de la reducción de capital quedará fijada por el Consejo de Administración, dentro del límite máximo anteriormente señalado, en función del número definitivo de acciones que se adquieran y que el Consejo de Administración decida amortizar conforme a la delegación d e facultades que se aprueba a continuación.

La reducción de capital no entraña devolución de aportaciones a los accionistas por ser la propia sociedad la titular de las acciones que se amortizarán, y se realizará con cargo a reservas de libre disposición mediante la dotación de una reserva indisponible por capital amortizado por un importe igual al valor nominal de las acciones amortizadas, de la que solo será posible disponer con los mismos requisitos que los exigidos para la reducción del capital social, en aplicación de lo previsto en el artículo 335 c) de la Ley de Sociedades de Capital, por lo que los acreedores de la Sociedad no tendrán el derecho de oposición al que se refiere el artículo 334 de la Ley de Sociedades de Capital.

DIVIDENDO

Por otro lado, CaixaBank también propondrá a la junta general ordinaria de accionistas el pago de un dividendo en efectivo de 0,1463 euros brutos por acción el próximo 20 de abril, Representa la distribución de más de 1.179 millones de euros.

La junta general de la entidad se celebrará el próximo 8 de abril en Valencia.