Warren Buffett, de 92 años, y su mano derecha, Charlie Munger, de 99, asistieron este sábado a la Junta de Accionistas de Berkshire Hathaway. Dicen las crónicas que el CEO de Berkshire Hathaway se mostró tranquilo al responder las preguntas que los presentes le plantearon, dejando las siguientes ideas destacadas sobre la mesa:

- Buffett dijo que los bancos podrían sufrir más presiones, en referencia a la crisis que se está viviendo en EEUU con la banca regional, pero añadió que los depósitos están seguros. También dijo que el sector inmobiliario comercial podría pasar apuros con unos tipos de interés tan elevados.

-Respecto a la economía, comentó que las empresas registrarán menos beneficios interanuales a medida que ésta se vaya ralentizando.

- El conocido como 'Oráculo de Omaha' afirmó también que el dólar estadounidense no será destronado como moneda de reserva mundial. "Somos la moneda de reserva, no veo ninguna opción para que ninguna otra moneda sea la moneda de reserva", aseguró.

- Charlie Munger se refirió a la inteligencia artificial (IA) y señaló que aunque "vamos a ver mucha más robótica en el mundo", sigue siendo "escéptico sobre muchas de las afirmaciones sobre la IA".

- Respecto a empresas concretas, Buffett indicó que Apple es diferente -es "un negocio mejor que cualquiera de los que poseemos". Además, reveló que Berkshire Hathaway no adquirirá Occidental Petroleum. "Se especula con la posibilidad de que compremos el control, no vamos a comprar el control... No sabríamos qué hacer con ella", dijo.

¿Y SU SUCESOR?

Buffett enfrentó también muchas preguntas sobre quién será su sucesor. El famoso inversor nombró a Greg Abel como heredero en 2021, y el vicepresidente de operaciones no aseguradoras ha tenido una presencia más pronunciada desde entonces. El sábado, Buffett reafirmó que está "100% cómodo" con la decisión.

"Greg entiende la asignación de capital tan bien como yo. Eso es una suerte para nosotros", dijo en la reunión celebrada en Omaha (Nebraska).