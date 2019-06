Boris Johnson va a por todas pero "no tendrá más opción que una prórroga"

Presentó este miércoles su candidatura para suceder a Theresa May

Borish Johnson quiere que Reino Unido esté fuera de la Unión Europea (UE) antes del 31 de octubre y da la impresión de que va a hacer lo que haga falta para conseguirlo. Este miércoles, en la presentación oficial de su candidatura a líder del Partido Conservador, se mostró conciliador e incluso habló de renegociar con Bruselas, pero al mismo tiempo fue tajante. En este sentido, hay quien teme que Johnson pueda acabar imponiendo su objetivo incluso saltándose, de alguna manera, la aprobación necesaria del Parlamento británico.

"Podría hacer alguna artimaña política para saltarse al Parlamento, pero el portavoz de la Cámara Baja, Bercow, ya le ha dicho que ni se le ocurra", señala un experto consultado por Bolsamanía. Aun así, Johnson aparece confiado, demasiado teniendo en cuenta las tres negativas con las que se topó Theresa May para su plan del Brexit y teniendo en cuenta que el Parlamento sigue tan dividido como siempre.

Los expertos reconocen que Boris Johnson está en 'un callejón sin salida' como el que estaba May, pero sus palabras siguen calando y provocando incertidumbre. Neil Wilson, responsable de análisis de Markets.com, explica que, con la UE afirmando que no renegociará y el Parlamento dispuesto a evitar un Brexit sin acuerdo, el futurible primer ministro está en una tesitura más que complicada. "No tendrá otra opción que acordar una prórroga", añaden los expertos de Rabobank.

Aun así, existe la sensación generalizada de que la actual situación de bloqueo no puede continuar y Johnson ya ha dicho que no permitirá que haya otra extensión del plazo. Un Brexit sin acuerdo, por tanto, es una opción real de cara al 31 de octubre y los expertos creen que el mercado -la libra- no está recogiendo esta posibilidad. "El mercado está subestimando el riesgo de un Brexit sin negociación", advierte David Cheetham, director de análisis de XTB Market.

Boris Johnson apeló este miércoles a los conservadores para que le conviertan en el próximo primer ministro de Reino Unido e insistió en que pueden confiar en él. Incidió en la idea de que no quiere un Brexit sin acuerdo pero subrayó que es vital que Reino Unido abandone la UE en octubre, con o sin pacto.

"No voy a fingir que todo va a ser sencillo", afirmó. "Habrá dificultades y puede haber baches en el camino", añadió, al tiempo que adelantó que su equipo "empezará a trabajar" y conseguirá el nuevo acuerdo que el país necesita de Bruselas.

Johnson sólo respondió ayer, tras su comparecencia, a las preguntas de seis periodistas, algo por lo que fue criticado. El favorito a liderar el Partido Conservador eludió las críticas a su historial de errores como ministro de Asuntos Exteriores e hizo hincapié en que el país puede confiar en él para ser primer ministro.

En su discurso, reiteró que no pretende sacar al Reino Unido de la UE sin un acuerdo y que busca un trato mejor con Bruselas. Sin embargo, advirtió de que el hecho de no haber cumplido con el resultado del referéndum de 2016 ha profundizado las divisiones dentro de la sociedad sobre el tema. Por eso quiere irse antes de la fecha límite del 31 de octubre, recalcó.

"Después de tres años y dos plazos incumplidos, debemos abandonar la UE el 31 de octubre. Simplemente no conseguiremos ningún resultado si damos la más mínima pista de que queremos seguir pateando la lata hacia adelante con con un nuevo retraso. Retraso significa derrota. Retraso significa Corbyn", declaró el ex ministro de Asuntos Exteriores durante su comparecencia.