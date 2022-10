La Bolsa española ha abierto este lunes la sesión con un toque de campana por la educación financiera. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha resaltado que "la educación financiera tiene también tiene una vertiente macroeconómica, porque el hecho de que los ciudadanos tomen decisiones responsables es algo fundamental para garantizar la estabilidad financiera".

BME se suma de este modo a la celebración del Día de la Educación Financiera y a la iniciativa 'Finanzas para todos', impulsada por la CNMV y el Banco de España desde 2008. El acto, que se ha celebrado en la Bolsa de Barcelona, forma parte de la iniciativa Ring the Bell For Financial Literacy, promovido por IOSCO y WFE, en el que participarán más de 70 Bolsas en todo el mundo a lo largo de esta semana.

Javier Hernani, consejero delegado de BME, ha reiterado el compromiso de BME con la educación financiera. "Cuanto mayor sea la cultura financiera de una sociedad, mejores decisiones de inversión tomarán sus ciudadanos, lo que repercute favorablemente en el buen funcionamiento de los mercados financieros y en la marcha de la economía en su conjunto", ha destacado.

Además del Toque de Campana, BME celebra el Día de la Educación Financiera con una serie de webinars organizados por Instituto BME, bajo el título 'Educación para unas finanzas más seguras'.

El centro formativo de BME ha impartido clases a más de 132.000 personas desde su creación. Recientemente ha anunciado la firma de un acuerdo de colaboración con la Bolsa Mexicana de Valores para colaborar en Educación Financiera. Por su parte, Braindex, el portal de formación financiera 100% online lanzado el año pasado por BME, cuenta ya con 44 cursos de distintos niveles sobre Mercados y Productos Financieros, Divulgación, Tecnología y Regulación aplicada al sector.