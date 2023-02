A diferencia de otros grandes bancos centrales, el europeo no se plantea frenar en la subida de tipos de interés. Después de anunciar un alza de 50 tipos básicos en su reunión de enero, el Banco Central Europeo (BCE) asegura que mantendrá el ritmo en su próxima reunión, la de marzo. Y a partir de ahí verán. Su presidenta, Christine Lagarde, asegura que los mercados no deberían subestimar su determinación, lo que puede suponer que el techo en los tipos de interés no se alcance en el Viejo Continente hasta final de año.

El BCE quiere mantener el rumbo y subir los tipos de forma significativa a un ritmo constante y ha dejado claro que tiene la intención de otro aumento de otros 50 puntos básicos en su próxima reunión de política monetaria del 16 de marzo. A partir de entonces, todo está abierto. Ya lo ha dicho Lagarde: "Lo que ocurra a continuación dependerá de cuánto camino tengamos que recorrer y lo más probable es que haya mucho camino por recorrer".

"La orientación no puede ser más clara a corto plazo. A partir de entonces, sin embargo, la cosa se complica. Por un lado, el ritmo constante podría indicar más de una subida de 50 puntos básicos. Por otro lado, sin embargo, el BCE subrayó que, después de la reunión de marzo, evaluará la trayectoria posterior de su política monetaria. Esto abre la puerta a una subida de 25 puntos básicos a partir de mayo", plantean en Berenberg.

Creen que el BCE subirá al menos otros 75 puntos básicos en sus dos próximas reuniones. "A diferencia de la Reserva Federal de EEUU (Fed), el BCE no tendrá motivos de peso para recortar los tipos de forma significativa en un futuro próximo".

Los analistas de Pantheon Macroeconomics dudan de que el camino al alza de los tipos acabe en marzo. "Después de todo, Lagarde respondió con un certero 'no, no, no, no' cuando se le preguntó si marzo marcaría el punto máximo. Y cuando se la presionó sobre si las expectativas de que las subidas de tipos terminarán en abril o mayo son erróneas, la presidenta dijo que el banco debe subir los tipos hasta territorio restrictivo para que la inflación vuelva al 2% y que no estamos ahí ahora, ni lo estaremos en marzo".

"En otras palabras, el BCE quiere que nosotros y los mercados esperemos más subidas después de marzo, pero no revela cuántas ni de qué magnitud", añaden, por lo que apuestan a que, después de otra subida de tipos de 50 puntos básicos en marzo, "el panorama de la inflación haya cambiado lo suficiente como para convencer al BCE de pasar a subidas de tipos más pequeñas, de 25 puntos básicos, en el segundo trimestre, una en mayo y otra en junio, de modo que las tasas de depósito y de refinanciación alcancen un máximo del 3,5% y el 4% en junio, respectivamente".

En Berenberg calculan que el BCE realizará una última subida de tipos de 25 puntos básicos en mayo, mientras que en TD Securities estiman que subirá 50 puntos básicos en sus reuniones de marzo y mayo, antes de un alza final de 25 puntos en junio, llevando la tasa de depósito a una terminal de 3,75%. Para los expertos de eToro, el BCE se sitúa "en la senda de una subida de tipos de otro 1% en el transcurso de sus reuniones de marzo y mayo, antes de alcanzar un máximo a finales de año, mucho después que la mayoría de los demás grandes bancos".

Y es que al organismo europeo aún le preocupa que la inflación subyacente permanezca elevada a pesar de la reciente caída de los precios de la energía. Por ello, "a diferencia de la Fed y el Banco de Inglaterra, el tono del BCE sigue siendo agresivo", comentan en Quintet Private Bank. Coinciden en eToro en destacar la diferencia de actitud frente a otros bancos centrales: "El BCE ha mantenido el pie en el acelerador". ¿A qué puede deberse? Es cierto que Lagarde se decidió a subir tipos más tarde que sus homólogos, pero la inflación se mantiene alta, en el 8,5%, "y la economía está siendo sorprendentemente resistente".

Sobre lo que puede venir después de que los tipos alcancen el máximo, los expertos de Berenberg vaticinan que, en 2024, el BCE "podría limitarse a ajustar su política monetaria de modo que el tipo de interés baje del 3,25% que esperamos para mayo de este año a alrededor del 3%". "Por supuesto, si el BCE subiera los tipos más de lo que prevemos en los próximos meses, tendría que relajarlos más en 2024 para volver a un tipo del mercado monetario de alrededor del 3%".