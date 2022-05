El gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, reconoce que los responsables de política monetaria se encuentran en "una línea muy estrecha entre la inflación y la recesión". El organismo acaba de decidir elevar los tipos de interés hasta el 1%.

En cuanto a la razón para aumentar los tipos de interés en este punto, Bailey ha explicado que no es solo el perfil actual de la inflación, lo que está por venir y, por supuesto, lo que eso podría significar para las expectativas de inflación, sino también los riesgos".

"Reconozco las dificultades que la caída actual de los ingresos reales causará a muchas personas en Reino Unido, en particular a las que tienen los ingresos más bajos", ha afirmado durante la rueda de prensa posterior a la decisión del BoE.

Bailey ha destacado también que la guerra de Ucrania "ha llevado a un deterioro material en las perspectivas de crecimiento a nivel mundial" y "las presiones inflacionarias mundiales se han intensificado desde la invasión rusa". De hecho, "la guerra es la sucesión de choques muy grandes" que están sacudiendo a la economía británica, ha asegurado.

El gobernador del Banco de Inglaterra también ha declarado no estar de acuerdo con las personas que piensan que deberían aumentar mucho más los tipos de interés: "Estamos preocupados por los efectos inflacionarios de segunda ronda". "No uso la palabra estanflación porque no está bien definida", ha añadido.

Además, ha afirmado que "las empresas de Reino Unido realmente están luchando para contratar personas, y están más preocupadas por las dificultades de contratación que por una posible recesión futura" y ha añadido que en un mercado laboral competitivo, quienes tienen menos poder de negociación son los que más sufren la inflación.