Algunos formuladores de política del Banco Central Europeo (BCE) quieren discutir un aumento de los tipos de interés de 75 puntos básicos en la reunión de septiembre ante las perspectivas de inflación y pese a los riesgos de recesión.

"Si la Reserva Federal de EEUU (Fed) lo hizo, no hay razón por la que al menos no debamos ponerlo sobre la mesa", han asegurado cinco fuentes con conocimiento directo del proceso a 'Reuters'.

Aunque ningún organismo ha abogado públicamente por un movimiento tan grande, los aumentos consecutivos de 75 puntos de la Fed y un deterioro de las perspectivas de inflación de la zona euro fortalecen las razones para tal discusión. No obstante, 75 puntos básicos todavía se consideran poco probables dada la oposición esperada de los políticos del sur de la Unión Europea (UE).

"No respaldaré necesariamente 75, pero no hay razón para que no se discuta", ha afirmado una de las fuentes. El BCE ya elevó las tasas en 50 puntos básicos el mes pasado y ahora se espera un movimiento similar o incluso mayor para el 8 de septiembre.

Isabel Schnabel, miembro de la junta ejecutiva del BCE, reconocía hace unos días que "las presiones inflacionarias probablemente estarán con nosotros por algún tiempo" y que "hay fuertes señales de que el crecimiento se desacelerará". De hecho, "no descartaría que podamos entrar en una recesión técnica".