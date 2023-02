La libra no pasa por su mejor momento. En 2023 puede que el mercado vea 'más de lo mismo' con respecto a la divisa británica, y es que se espera que siga en mínimos y que la recuperación no llegue hasta el próximo año. Hay dos motivos que explican esta situación.

¿Por qué la libra no mejora? Muy sencillo. Como detallan los expertos de Bank of America (BofA), el problema es que los mercados "están descartando los riesgos de cola de finales de 2022 en lugar de valorar las buenas noticias", y aunque los inversores han reducido sus posiciones cortas, la cotización no repunta por dos razones:

-Las posiciones de los inversores siguen siendo bajistas.

-El mercado no está dispuesto a ponerse largo con la libra.

"Esto pone techo a la recuperación de la libra y, por consiguiente, nuestra tendencia es desvanecer cualquier repunte", señalan los analistas de BofA, que aunque proyectan una libra (GBP) "más débil a finales de año", creen que la divisa ya ha tocado "los mínimos de este ciclo".

En la entidad estadounidense consideran que lo que cabe esperar con el 'cable' este 2023 es un escenario "menos malo", pero no "mucho mejor", porque la divisa se ha vuelto "cada vez más sensible a las métricas de riesgo global". Esto significa que está limitada "cualquier recuperación sostenida". "El lastre de la renta de los hogares y la caída del PIB per cápita son factores que, en nuestra opinión, marcarán la pauta de la libra para el próximo año", comentan desde BofA, y en cualquier caso "las tendencias actuales no parecen prometedoras".

Una idea con la que coinciden los expertos de Rabobank. "Esperamos que la libra esterlina se mantenga a la baja en los próximos meses", apuntan en uno de sus recientes informes, una postura que justifican porque, bajo su punto de vista, "la dinámica del mercado laboral de Reino Unido parece especialmente pobre en comparación con la de muchos de sus homólogos".

"La falta de oferta de trabajadores sugiere tanto una mayor inflación como un menor crecimiento", lo que acabará afectando sin remedio a la divisa británica. "Seguimos esperando que el par EUR/GBP se acerque a 0,90 a mediados de año y vemos margen para nuevas caídas por debajo de GBP/USD 1,20", insisten desde el banco holandés.

¿RESQUICIO DE ESPERANZA PARA 2024?

Aunque de cara al año que viene el sentimiento de los expertos es algo más optimista. "Hay cierta esperanza de un 2024 mejor", afirman los analistas de BofA, que destacan que el escenario que se presenta en Reino Unido podría beneficiar a la libra esterlina.

Por un lado, hacen referencia a los últimos sondeos de opinión, que sugieren que un mayor número de ciudadanos británicos cree que el Brexit fue un error. "Aunque esto no sugiere fácilmente un regreso inminente a la UE, observamos que el equilibrio del debate sobre el Brexit se ha vuelto más simétrico", comentan.

Asimismo, recuerdan que de cara a 2024 y a otras elecciones generales, entre los posibles escenarios, "podría formarse un nuevo gobierno con inclinaciones más favorables a la UE". "La dirección de la marcha importa y, en el peor de los casos, este escenario podría eliminar algunos de los riesgos de cola", apuntan.

Por eso creen que estas cuestiones serían "material suficiente para las esperanzas de una recuperación sostenida de la GBP".