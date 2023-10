El bitcoin extiende este lunes sus ganancias de la semana pasada, supera los 30.000 dólares y roza los 31.000 (30.905 dólares). Esto, mientras crece la confianza en que pronto se aprobará un ETF de bitcoin en el mercado al contado y mientras los inversores siguen optando por la criptodivisa como activo 'seguro' ante una Reserva Federal (Fed) que continúa firme en su plan de tipos altos durante más tiempo. Les recordamos que la próxima reunión de la Fed será el 1 de noviembre.

El ethereum, por su parte, se afianza por encima de los 1.600 dólares y roza los 1.700 (1.694 dólares).

Las ganancias se producen mientras los inversores siguen nerviosos ante los planes de la Fed, lo que está penalizando a la renta variable, junto a la tensión geopolítica en Oriente Medio. Además, el activo criptográfico se beneficia de un catalizador clave que los inversores han estado observando durante todo el año: la aprobación de lo que sería el primer ETF de bitcoin en el mercado al contado en los Estados Unidos. A principios de la pasada semana, JP Morgan dijo que es probable que la Comisión de Valores y Bolsa apruebe un ETF en los próximos meses. Mike Novogratz, cuya empresa Galaxy Digital tiene una solicitud de ETF ante la SEC en asociación con Invesco, declaró a 'CNBC' que cree que podría ocurrir antes de que termine el año.

"Parece evidente que el bitcoin mantiene su atractivo como activo para muchos inversores y sigue siendo tratado como una inversión generalmente más arriesgada que se beneficia de un interés institucional más generalizado, al tiempo que mantiene su fortaleza como inversión algo alternativa en tiempos de incertidumbre. Si se rompe el nivel de los 30.000 dólares, podríamos asistir a un cambio generalizado en el sentimiento del mercado de criptomonedas, ya que las altcoins tienden a seguir el rendimiento del bitcoin, sobre todo una vez que se estabiliza tras un movimiento al alza", escribía a finales de la semana pasada Walid Koudmani, analista jefe de mercado de XTB.

"Los mercados parecen estar contando con el lanzamiento de los fondos de bitcoin en el mercado al contado para poner fin al invierno de casi dos años de las criptomonedas. Pero no creo que el lanzamiento de estos fondos pueda lograrlo en realidad, al menos a largo plazo. La realidad no es tan simple, y el problema no es unilateral. Incluso con el lanzamiento de estos fondos, esto de ninguna manera significará enviar al bitcoin a niveles relativamente imaginarios de inmediato y de manera sostenible", escribe por su parte Samer Hasn, analista de mercado y parte del equipo de investigación de XS.com.