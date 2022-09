El tenista suizo Roger Federer ha comunicado su retirada a los 41 años de edad y con 20 'Grand Slam' en su palmarés. El anuncio se ha hecho público este jueves, antes de disputarse la Laver Cup, que supondrá su último torneo de la ATP, el cual se jugará la próxima semana en Londres.

El deportista, que no competía desde Wimbledon 2021, momento en el que consiguió posicionarse en los cuatros de final, corona así una carrera en la que ha logrado seis triunfos en el Abierto de Australia, uno en Roland Garros, ocho en Wimbledon y cinco en el Abierto de Estados Unidos. También ganó un oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 y la Copa Davis en 2014

Tras una carrera de un gran recorrido, con 24 años en las pistas, Federer comunicaba en sus redes sociales que ''La Laver Cup será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en 'Grand Slams' o en la gira'', después de más de 1.500 partidos en dos décadas y media en el Circuito.

Federer dice adiós así a una carrera apoteósica con un total de 103 títulos a sus espaldas, lo que le ha convertido en uno de los mejores tenistas y deportistas de todos los tiempos, obteniendo el récord de mayor número de semanas consecutivas en lo alto del ranking ATP (237).

Se calcula que el suizo ha acumulado una fortuna de más de 1.000 millones a lo largo de su carrera profesional. La mayor parte de este dinero (casi 900 millones) lo ha ganado fuera de las pistas por los contratos de publicidad y patrocinio.

"Es una decisión agridulce porque echaré de menos todo lo que me ha dado el circuito. Pero al mismo tiempo, hay mucho que celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas del mundo. Se me concedió un talento especial para jugar al tenis, y lo hice a un nivel que nunca imaginé, durante mucho más tiempo del que jamás creí posible", concluye en su comunicado.