Rafa Nadal ha anunciado este viernes que da por finalizada la temporada 2021 para enfocarse en su recuperación del pie y las molestias que ha tenido durante el año que provocaron su renuncia a Wimbledon y a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

"Hola todos: quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021. Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con con mi pie y necesito tomarme un tiempo", ha comunicado a través de sus redes sociales.

Tras esta decisión, el tenista español tampoco participará en el US Open, el siguiente Grand Slam al no haber podido prepararse lo suficiente para ello: "No he podido competir de la manera que realmente me gusta hacerlo".

No obstante y aun poniendo el punto final al 2021, ha asegurado que sigue estando "con la máxima ilusión" y que hará "lo que haga falta" para recuperar su estado de forma para seguir compitiendo: "Estoy convencido que con la recuperación del pie y evidentemente un esfuerzo diario muy importante pues esto se puede conseguir", ha declarado.