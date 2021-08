Los hermanos Gasol han anunciado su retirada de la selección española de baloncesto después de la eliminación olímpica ante Estados Unidos en cuartos de final de Tokyo 2020. Tras esto, Pau Gasol ha sido elegido como uno de los cuatro nuevos miembros de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI).

El jugador catalán, que debe decidir su futuro profesional -seguir en el Barça o retirarse por completo, deja la selección española después de dos décadas como internacional y dos platas (Pekín 2008 y Londres 2012) y un bronce (Rio 2016) olímpicos, fue elegido por todos los atletas participantes en Tokyo 2020 para ser parte de la Comisión de Atletas en cuanto acabe esta cita olímpica en la capital nipona.

Fue el último partido internacional del jugador español tras cinco Juegos Olímpicos (Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012, Rio 2016 y Tokio 2020) y un gran palmarés a nivel internacional, que incluye el Mundial de Japón 2006.

"Los Juegos han significado mucho en mi vida, no solo en mi carrera, y me gustaría seguir teniendo un papel significativo en el movimiento olímpico y formar parte del futuro desarrollo y evolución de los Juegos", explicó Gasol el pasado lunes en la rueda de prensa previa al duelo ante Estados Unidos. Ahora, está encantado de formar parte de la Comisión de Atletas. "El reto es formar parte del movimiento olímpico y ayudar a los atletas a seguir creciendo. Estamos en un momento crucial, de cambios tecnológicos, y estar ahí será un honor para mí. Muy agradecido a los que me han votado. El apoyo de todos los deportistas lo he sentido siempre y aún lo siento", se sinceró Pau Gasol a la prensa tras conocerse la noticia.

Mientras, su hermano, Marc Gasol también ha anunciado su retirada del equipo nacional, cerrando una exitosa trayectoria de 15 años, 191 partidos y nueve medallas. A sus 36 años, Marc se une a su hermano Pau, que ya había anunciado que dejaría la selección después de estos Juegos, y clausura un periplo con la selección absoluta que comenzó en 2006 con el recordado oro en el Mundial de Japón.

En total, el catalán ha conquistado cuatro oros (dos mundiales y dos europeos), tres platas (dos olímpicas y una europea) y dos bronces (ambos europeos). Con poco protagonismo estos días en Tokio, su última gran aportación se produjo hace dos años, cuando fue clave para que España levantara el título en el Mundial de China.

El jugador de Los Angeles Lakers ha vestido en 191 ocasiones la camiseta del equipo nacional, octavo en esta lista histórica por detrás de compañeros como Juan Carlos Navarro (253), Rudy Fernández (233) o su hermano Pau (216), otros miembros clave de la mejor generación en la historia del baloncesto español.