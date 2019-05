Amaño de partidos: prudencia en la RFEF y medidas legales de Valencia y Valladolid

Tras la detención este martes de varios jugadores de Primera y Segunda División de fútbol

Bolsamania | 29 may, 2019 10:51 - Actualizado: 11:30

Tras la detención este martes de varios jugadores de Primera y Segunda División de fútbol por el supuesto amaño de partidos, la llamada Operación Oikos, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha pedido "prudencia" y ha ofrecido su colaboración, mientras que el Valencia CF y el Real Valladolid han anunciado que emprenderán "medidas legales" contra todo aquel que intente "menoscabar" su imagen.

La RFEF expresó su "colaboración absoluta" con la policía nacional en la operación llevada a cabo por orden de un juzgado de Huesca, por su presunta implicación en el amaño a través de las casas de apuestas del encuentro de LaLiga 1/2/3 Huesca-Nástic jugado en mayo de 2018.

"La Unidad de Delincuencia está desarrollando una actuación magnífica desde hace mucho tiempo en la corrupción en el deporte", indicó la vicepresidenta de la RFEF, Ana Muñoz Merino, en la Ciudad del Fútbol en Las Rozas (Madrid). Dijo que la RFEF "no puede estar al margen" y mostró su respeto por la policía para que siga desarrollando la operación y que no se produzca "ninguna interferencia" que podría perjudicar las investigaciones por una denuncia de LaLiga de la temporada pasada, 2017-18.

"Seamos prudentes y discretos, dejemos trabajar al juzgado y a la policía. Cuando hablamos de corrupción en cualquier ámbito, en el que el dinero actúe, nadie está exento de caer en la trampa. Quiero ser prudente con las personas que presuntamente han participado en los hechos, lo que está en manos de la policía y juez y dejemos que sean ellos los que actúen", invitó.

Valencia CF y Real Valladolid emprenderán "medidas legales" contra todo aquel que intente "menoscabar" su imagen

Por su parte, el Valencia CF y el Real Valladolid han anunciado que emprenderán "medidas legales" contra todo aquel que intente "menoscabar" su imagen y que trate de implicarles en la trama de amaño de partidos.

"Ante las noticias aparecidas este martes en relación a la presunta implicación de jugadores y dirigentes de otros clubes en apuestas ilegales relacionadas con supuestos amaños de partidos, el Valencia CF, como entidad absolutamente ajena a este asunto, desea advertir públicamente que emprenderá las medidas legales oportunas, con las consecuencias que de ello se deriven, contra todo aquel que difunda cualquier rumor o noticia infundada que trate de relacionar a nuestro club con el referido tema", señala el comunicado del club.

En el mismo tono respondió, poco después, la entidad vallisoletana. "El Real Valladolid informa que se reserva el derecho a interponer las acciones legales oportunas, frente a toda persona o entidad que arroje cualquier tipo de información que pueda llegar a menoscabar la imagen pública del Real Valladolid o cualquier persona dependiente del Real Valladolid todo ello en defensa y protección de sus intereses", indica el club.

Mientras, la Sociedad Deportiva Huesca ha dejado claro que "no ha participado en ninguna actividad irregular" y que, como club, "no se le imputa" ningún hecho delictivo. "La SD Huesca, reunida en Consejo de Administración, tras valorar los hechos acontecidos en el día de hoy, quiere manifestar su compromiso con la Administración de Justicia para el esclarecimiento de los hechos y precisar ante la opinión pública que a la SD Huesca no se le imputa la comisión de hecho delictivo alguno", advirtió el equipo altoaragonés en un comunicado.