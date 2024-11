Las bolsas europeas cotizan con signo mixto y dudas este viernes, mientras que el Ibex se ha girado y pasa de caer a rebotar un 0,56%. Esto, después de jornadas de idas y venidas, que hacen que el selectivo llegue a la última sesión semanal prácticamente en los niveles en los que cerró el viernes pasado. Ahora cotiza en 11.589 puntos y hace justo una semana acabó en 11.551 puntos. Y es que, ha vivido unas días aparentemente tranquilos, pero también volátiles. El lunes subió un 0,4%, pero el martes se dejó un 1,85%. El miércoles apenas cedió un 0,05%, pero ayer avanzó un 1,29%.

Todo esto debido al llamado 'efecto Trump'. Es decir, a los nervios que hay en Europa sobre el impacto que las políticas inflacionistas de Trump, especialmente sus planes vinculados con los aranceles, puedan tener en la economía del Viejo Continente.

Ayer Wall Street finalizó la sesión con caídas en una jornada en la que habló Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), y dijo que "la economía no envía señales de que debamos tener prisa por bajar tipos". Desde que ganó Trump las elecciones, quien no es partidario de los recortes de la Fed, parece que se ha instalado un tono de prudencia claro entre los funcionarios del banco central. Powell no dijo nada sobre un recorte en diciembre. Los mercados redujeron las apuestas respecto a una bajada de un cuarto de punto a menos del 60% desde el 80% del día anterior.

"La Fed está empezando a darse cuenta de que apresurarse a recortar las tasas no fue una gran idea, y la primera medida ahora sería no hacer nada en diciembre", comenta Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote. "Quizás los planes han cambiado tras la elección de Trump, dado el aumento de los riesgos inflacionarios por sus políticas de crecimiento y aranceles".

Con todo, los índices europeos dudan tras el rebote de ayer, apuntalando la volatilidad referida más arriba. Los futuros americanos caen de forma destacada, con recortes del 0,9% para los del Nasdaq.

En Asia se ha vivido una sesión mixta y con movimientos moderados marcada por multitud de datos macro, especialmente en China, que han sido dispares. Las ventas minoristas crecieron un 4,8% interanual, según informó la Oficina Nacional de Estadísticas. Este aumento superó el 3,8% pronosticado por el consenso y representa una mejora respecto al 3,2% registrado en septiembre.

Sin embargo, la inversión en bienes raíces en el período de enero a octubre cayó un 10,3% en comparación con el año anterior, una caída más pronunciada que el descenso del 10,1% registrado entre enero y septiembre, ya que la crisis inmobiliaria del país se agrava.

Por su parte, el PIB de Japón del tercer trimestre avanzó un 0,2%, en línea con lo esperado pero por debajo del 0,5% registrado en el segundo trimestre.

Reino Unido ha publicado su PIB del tercer trimestre, que avanza un leve 0,1%.

Más tarde se publican en EEUU las ventas minoristas, el índice de precios de importación y la producción industrial, todos de octubre.

DE LAS SOCIMIS A COX

En el plano empresarial, esta semana han seguido publicándose resultados, destacando especialmente los de Europa. Ayer, tras el cierre, comunicaron sus cuentas en España Merlin y Colonial. Ambas compañías llevan una semana muy intensa en la que se han manifestado claramente en contra de los planes del Gobierno de eliminar el régimen fiscal de las socimis.

Colonial es el mejor valor del Ibex tras publicar resultados, y le siguen Acciona y Acciona Energía, que ofrecieron ayer su informe de tendencia de negocio. También lideran el selectivo los bancos, encabezados por Unicaja. En el lado negativo, Rovi (-4%) y Grifols (-1,7%) son los peores.

La semana finaliza con otro protagonista empresarial claro en España, Cox, que se estrena en el Mercado Continuo a un precio de 10,23 euros por acción, parte baja de la banca orientativa.

Además, Técnicas Reunidas ha publicado resultados con un beneficio neto hasta septiembre de 65 millones de euros (un 58% más que en el mismo periodo de 2023). Sube un 3,5% en el Continuo.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,0564 dólares (+0,32%). El petróleo pierde un 1,4%. El Brent se sitúa en 71,51 dólares y el WTI, en 67,69 dólares.

El oro cede un 0,26% (2.566 dólares) y la plata pierde un 0,6 (30,38 dólares).

El bitcoin cotiza en 87.940 dólares tras superar en las últimas sesiones los 93.000 dólares por el 'efecto Trump'. El ethereum cede hasta 3.053 dólares.

La rentabilidad del bono americano a 10 años sube al 4,441%.