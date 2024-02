La gran cita de este miércoles llegará con las bolsas europeas y americanas cerradas. Se trata de los resultados de tecnológica Nvidia, uno de 'Los Siete Magníficos', que anunciará cuentas después del cierre de Wall Street. Tras lograr superar a Alphabet en capitalización bursátil la semana pasada, Nvidia es la tercera empresa cotizada más grande en EEUU, solo por detrás de Apple y Microsoft. El fuerte impulso provocado por el boom de la inteligencia artificial (IA) ha catapultado a la compañía, que acumula una subida superior al 200% en los últimos 12 meses.

"Nvidia aún no ha dicho nada y el mercado ya está experimentando grandes oscilaciones, lo que da una idea del potencial del movimiento positivo o negativo cuando los resultados finalmente lleguen. Ayer, la compañía cayó casi un 6% de repente, y cerró la sesión más de un 4% a la baja, ya que algunos inversores, obviamente largos en Nvidia, prefirieron llevarse sus ganancias para evitar correr el riesgo de un movimiento importante (hoy) que pueda arruinar sus ganancias, si el movimiento va en la dirección equivocada", escribe Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

Se espera que Nvidia anuncie unos ingresos de alrededor de 20.000 millones de dólares en el cuarto trimestre y ganancias por acción de 4,60 dólares. "Los números son enormes si se tienen en cuenta las ventas de alrededor de 6.000 millones y el beneficio por acción de solo 88 centavos hace un año".

Lo que haga Nvidia en bolsa tras publicar sus cuentas esta noche determinará la evolución del sector en Asia y, en buena medida, la apertura que veamos mañana a este lado del Atlántico.

Hasta que lleguen los números del gigante tecnológico, hoy los inversores conocerán otras cifras, como las de HSBC, que ya están sobre la mesa, o las de Neinor en España (que se anunciarán al cierre). Además, fuera de resultados, la clave más relevantes del miércoles son las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed). En la eurozona, atentos a la confianza del consumidor del mes de febrero.

"La Fed publicará las actas de su última reunión en medio de expectativas confusas. El año comenzó con el pronóstico de que la Fed comenzaría a reducir las tasas en marzo. Estas expectativas fueron rápidamente reducidas debido a datos laborales muy sólidos, otros datos económicos sólidos y un aumento en las últimas actualizaciones de inflación. Y ahora podemos sentir que los vientos están cambiando de dirección, ya que no solo se ha pospuesto la primera expectativa de recorte de la Fed hasta junio, con una probabilidad del 80%, ¡sino que algunos comienzan a decir que el próximo movimiento de la Fed podría incluso ser un aumento de tasas!", añade la experta de Swissquote Bank.

"BUEN SÍNTOMA"

El Ibex parte hoy la sesión desde los 10.038 puntos tras subir ayer un 0,94%. Los expertos de Bolsamanía destacan que es "buen síntoma" el que haya vuelto a subirse por encima de los 10.000 y recuerdan que tiene su resistencia clave un poco más arriba, en los 10.149 puntos.

"La superación de estos precios nos haría pensar en una continuación de las alzas, con un objetivo de subida en los máximos del pasado año que dibujara en los 10.300 puntos", afirman.

Lo que pudiera hacer en los 10.300 es muy relevante. "Si lograra superarlos, es muy probable que podamos ver una extensión de las alzas hasta el nivel de los 10.500".

A la espera de ver si esto acaba ocurriendo o no a corto, por debajo no debemos perder de vista el soporte de los 9.800 puntos. No observaremos una señal de debilidad en el selectivo español mientras se mantenga por encima de este nivel de precios.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,0811 dólares (+0,07%). El petróleo sube un 0,2%, con el Brent en 82,53 dólares y el West Texas, en 77,20 dólares.

El oro está muy plano (2.040 dólares), al igual que la plata (23,20 dólares).

El bitcoin cae a 51.562 dólares y el ethereum, a 2.932 dólares.

La rentabilidad del bono americano a 10 años cae al 4,273%.