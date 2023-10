El Ibex 35 y el resto de bolsas europeas apuntan este martes a un comienzo de sesión plano después de las subidas moderadas de la pasada jornada a este lado del Atlántico y de que Wall Street finalizara el día con alzas del 1% de media. En Asia, el tono positivo también se ha impuesto esta madrugada.

Hoy la atención del mercado seguirá en la guerra en Oriente Medio. De hecho, podría decirse que los inversores están 'bloqueados', sin muchas ganas de mover ficha hasta ver qué ocurre con el conflicto y si va a más, como se teme, o no. Este martes son noticia los movimientos de grandes líderes, que tienen mucho que ver con lo que ocurra finalmente con el conflicto. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, viajará a Israel y Jordania mañana miércoles para evitar una escalada de la crisis. Por su parte, Putin ha viajado a Pekin en una visita de dos día en la que se reunirá con Xi Jinping.

En medio de la complicada situación mundial, el posicionamiento de las dos principales potencias mundiales, EEUU y China, es fundamental, como bien explica el famoso inversor Ray Dalio, que avisa de que, si éstas no trabajan para intentar aplacar la escalada bélica y buscar la paz, podría producirse una Tercera Guerra Mundial. En su opinión, las posibilidades de una guerra mundial han aumentando del 35% al 50% en dos años.

La agenda de esta jornada incluye el ZEW alemán, las ventas minoristas y la producción industrial de EEUU. Además, comparecen varios miembros de bancos centrales, como Williams y Bowman, de la Reserva Federal (Fed), o el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos. Ayer habló Patrick Harcker, presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, quien reiteró su apuesta por mantener los tipos de interés donde están en un momento en el que las condiciones económicas de EEUU están evolucionando como se espera, o incluso "un poco mejor". Janet Yellen, Secretaria del Tesoro, afirmó que la economía estadounidense está "en un buen lugar". "Es posible que persistan los tipos de interés más altos, aunque eso no está claro", dijo durante una entrevista concedida a 'Sky News'.

En el plano empresarial, este martes publican resultados Goldman Sachs, Bank of America y Bank of New York Mellon. En Asia, se habla de Country Garden, porque hoy vende el plazo para que haga frente al pago de un cupón de 15 millones de dólares y todo apunta que no podrá afrontarlo.

EL IBEX SE RESISTE A DECIR ADIÓS A LA MEDIA DE 200 SESIONES

El Ibex 35 parte este martes desde los 9.287 puntos tras sumar ayer un 0,59%. El selectivo consiguió cerrar por encima de la media de 200 sesiones, intentando agarrarse a este promedio. "Para las próximas jornadas estaremos muy pendientes de su comportamiento en los máximos del pasado jueves que dibujara en los 9.434 puntos", dicen los expertos de Bolsamanía.

Si consigue cerrar por encima de estos precios, podríamos acabar viendo un ataque a la resistencia de los 9.508 puntos, apuntan. La superación de estos niveles volvería a llevar al índice hasta el nivel de los 9.741 puntos, máximos anuales. Por debajo, el primer nivel de soporte se encuentra en los 9.077 puntos. "No veremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios", afirman los analistas de Bolsamanía.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,0544 dólares (-0,13%). El petróleo cae levemente. El Brent se sitúa en 89,60 dólares y el WTI, en 86,43 dólares.

El oro pierde un 0,28% (1.928 dólares) y la plata, un 0,48% (22,65 dólares).

El bitcoin escala por encima de los 28.000 dólares (28.205 dólares) y el ethereum se mantiene por debajo de los 1.600 dólares (1.588 dólares).

La rentabilidad del bono americano a 10 años sube al 4,75%.