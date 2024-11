El Ibex 35 y el resto de bolsas europeas apuntan a un rebote este jueves después de las caídas de las jornadas previas en medio de la presión que están generando a este lado del Atlántico los planes arancelarios de Donald Trump. Los futuros europeos suben alrededor de medio punto porcentual en una sesión sin Wall Street, ya que está cerrado por Acción de Gracias. Ayer las bolsas cayeron en EEUU, con recortes superiores del 0,6% en el Nasdaq. Esta madrugada, Asia ha vuelto a mostrar un comportamiento mixto. El banco central de Corea del Sur ha recortado los tipos inesperadamente un cuarto de punto, hasta el 3,0%.

Este miércoles se conocieron datos relevantes en EEUU. La inflación PCE subió al 2,3% en octubre y la subyacente, al 2,8%, en línea con lo previsto. En cuanto a la primera revisión del PIB del tercer trimestre, confirmó el crecimiento del 2,8% del dato preliminar.

Hoy los inversores conocerán los IPC preliminares de España y Alemania de noviembre, antes de que mañana se publique el de la eurozona. Además, el INE actualiza hoy datos sobre la evolución del mercado hipotecario en España en septiembre, después de que en agosto aumentaran casi un 9 % interanual. Asimismo, en Alemania se presenta la confianza del consumidor de noviembre. Les recordamos también que mañana Wall Street abre solo media sesión (hasta las 19 hora española) en el día en el que los americanos dedican a las compras navideñas ('Black Friday').

Asimismo, cabe señalar también que el Consejo de Ministros aprueba hoy un tercer paquete de ayudas a afectados por la DANA de Valencia por valor de 2.274 millones de euros, que se suman a los 14.373 millones ya movilizados.

FRENAZO DEL IBEX

El Ibex parte este jueves desde los 11.579 puntos tras dejarse en la pasada sesión un 0,33%. El índice sigue perdiendo posiciones tras comenzar la semana superando la resistencia de los 11.667 puntos.

"Por el momento, la cotización del selectivo español no puede con la directriz bajista proyecta desde los máximos anuales. No obstante, no debemos pasar por alto que la tendencia del índice es claramente alcista. Lo más normal es que acabemos viendo una señal de fortaleza que nos haga pensar en una extensión de las subidas", indica César Nuez, analista de Bolsamanía y responsable de Trader Watch.

La resistencia clave ahora del índice se encuentra en los 11.767 puntos, máximos dibujados este lunes.

"En cuanto supere estos precios, es muy probable que podamos ver una vuelta a los máximos anuales que presenta en los 12.037 puntos. Por debajo, el soporte clave se encuentra en los 11.295 puntos".

Hoy los inversores van a seguir muy pendientes de Grifols, después de que ayer se desplomara tras confirmarse finalmente que Brookfield ha retirado su propuesta de OPA al no haber sido posible llegar a un acuerdo sobre el precio.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,0546 dólares (-0,17%). El petróleo cotiza muy plano. El Brent se sitúa en 72,78 dólares y el WTI, en 68,70 dólares.

El oro cae un 0,36% (2.630 puntos) y la plata se deja un 0,83% (29,86 dólares).

El bitcoin cotiza en 95.241 dólares y el ethereum, en 3.583 dólares.

La rentabilidad del bono americano a 10 años se modera al 4,261%.