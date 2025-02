El Ibex afronta este jueves un aluvión de resultados empresariales capitaneado por Telefónica, a la que se presentará especial atención ante lo que tenga que decir su nuevo presidente, Marc Murtra, sobre el futuro de la compañía. Pero también anuncian cifras otras muchas empresas relevantes, como Ibedrola, Fluidra, Ferrovial, ACS, Endesa, Acciona, Acciona Energía... y un largo etcétera. Además, Grifols celebra su 'Capital Markets Day' un día después de publicar resultados (ganó 157 millones en 2024, lo que supone más que triplicar su beneficio). Indra también cotiza hoy las cuentas de anunció al cierre, con un aumento del beneficio del 35%, dividendo de 0,25 euros y superación de objetivos.

La que está cotizando igualmente las cuentas que presentó al cierre, pero en Wall Street, fue Nvidia, que cede algo más de un 1% en el mercado 'after hours'. El gigante de los semiconductores ganó 22.091 millones de dólares en el cuarto trimestre fiscal 2025, lo que supone un incremento del 80% y se situó por encima de previsiones. La compañía también ha superado estimaciones de ingresos. Sus cifras se esperan con con expectación para comprobar el impacto de la irrupción de la IA de bajo coste de DeepSeek. Jensen Huang, fundador y CEO de la firma, ha destacado que "la demanda de Blackwell es asombrosa".

La agenda de hoy jueves incluye además datos macro relevantes, como el PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos. Antes, en España, se conocerá el dato de inflación de febrero, que también publica Francia. En la eurozona, atentos a la confianza del consumidor de febrero. Al otro lado del Atlántico, se publican también los pedidos de bienes duraderos de enero y las ventas pendientes de viviendas de enero. Como en España, en el resto de Europa se seguirán publicando resultados.

Wall Street cerró ayer con signo mixto y movimientos muy moderados, mientras que en Asia en tono también es dispar, con caídas más acusadas para el Hang Seng, que ayer subió con mucha fuerza. Los futuros estadounidenses anticipan subidas del 0,3%, mientras que los europeos ceden alrededor de medios punto porcentual.

EL IBEX ESTÁ EUFÓRICO

El Ibex parte hoy jueves desde los 13.332 puntos tras subir en la pasada jornada un 1,64%. El selectivo consiguió superar los máximos anuales que presentaba en los 13.158 puntos.

"El selectivo español está eufóricos. Anuló este miércoles la figura bajista de hace una semana, lo que nos hace pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 13.500 puntos. Su aspecto técnico, a día de hoy, es impecable", señala César Nuez, analista de Bolsamanía y responsable de Trader Watch.

No obstante, hay un nivel de soporte clave en el corto plazo que no perdemos de vista, añade. "Este nivel de precios se encuentra en los 12.894 puntos. No veremos una señal para un alto en el camino mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios".

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,0464 dólares (-0,18%). El petróleo sube un 0,3% (barril Brent: 72,77 dólares; barril WTI: 68,77 dólares).

El oro cede un 0,87% (2.905 dólares) y la plata se deja un 1,15% (31,90 dólares).

El bitcoin sigue con su particular sangría y cae hasta 85.817 dólares. El ether cotiza en 2.340 dólares.

La rentabilidad del bono americano a 10 años sube al 4,279%.