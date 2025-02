Nueva señal de fortaleza en el Ibex (+1,64%) que consigue superar los máximos anuales que presentaba en los 13.158 puntos.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 12.894 S2 12.400 R1 13.500 R2 14.000

El selectivo español anula la figura bajista de hace una semana lo que nos hace pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 13.500 puntos. Su aspecto técnico, a día de hoy, es impecable. No obstante, hay un nivel de soporte clave en el corto plazo que no perdemos de vista. Este nivel de precios se encuentra en los 12.894 puntos. No veremos una señal para un alto en el camino mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.