El Ibex ha acabado la sesión del viernes cayendo un 0,71%, hasta los 8.241 puntos, tras una semana que ha sido una auténtica montaña rusa. El lunes -tras desplomarse el viernes- rebotó un moderado 0,6%, el martes cayó un 1,78%, el miércoles subió un 1,78% y este jueves descendió un 1,8%. Idas y venidas, mucha volatilidad y mucha incertidumbre motivada por la aparición de la cepa sudafricana del Covid, Ómicron, que sin ninguna duda ha marcado la semana. En el acumulado de la semana pierde un 1,91%.

Otro que ha vivido una semana de tremenda volatilidad ha sido el petróleo, que se hundía un 10% el viernes pasado y ha estado cayendo y subiendo, para terminar este viernes otra vez por encima de 70 dólares. La OPEP+ decidió este jueves mantener el aumento de 400.000 barriles diarios en enero pese a que EEUU y otros países hayan decidido liberar reservas y pese al temor por el impacto en la demanda que ha generado Ómicron.

Con todo, las bolsas europeas mantienen la calma (Cac: -0,01%; Dax: +0,09%; Ftse 100: +0,09%). Esto, después de que Wall Street rebotara ayer tras las caídas abultadas del miércoles (tras detectarse el primer caso de Ómicron en EEUU), y de que en Asia la jornada se haya saldado con un predominio de números verdes. Allí se han publicado los PMI servicios de noviembre. El de Japón ha quedado en 53 (frente al 50,7 previo) y del de China ha caído hasta 52,1 desde 53,8.

Hoy se han publicado los PMI servicios de noviembre de Europa (el dato de España ha sido bueno, pero otros países han decepcionado), aunque sin duda la gran cita de la jornada ha venido de la mano del informe de empleo de noviembre al otro lado del Atlántico, sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo Jerome Powell esta semana, quien señaló que la Fed podría acelerar el 'tapering' (retirada de estímulos) en su reunión de diciembre.

El informe sobre las nóminas de octubre contribuyó a reafirmar la decisión de la Reserva Federal de unos días antes de poner en marcha la reducción de su programa de compra de activos de 120.000 millones de dólares al mes. EEUU creó muchos menos empleos de lo esperado en noviembre. Según el informe publicado este viernes, las nóminas no agrícolas aumentaron en solo 210.000 durante el mes, aunque la tasa de desempleo cayó bruscamente al 4,2%.

CON LA ATENCIÓN EN LOS 8.252 PUNTOS

Así, el Ibex no ha sido capaz de decir adiós a una semana claramente complicada sin perder el soporte clave de los 8.252 puntos que ha atacado en más de una ocasión. Los expertos de Bolsamanía insisten en que la pérdida de estos precios complica mucho su aspecto. "Si deja atrás este nivel podríamos ver una extensión de las caídas hasta los 8.000 puntos. No veremos una señal de fortaleza mientras que no consiga cerrar por encima de los 8.474 puntos, máximos del miércoles", explican.

Por valores, los que más suben son Enagás (+1,39%) y Meliá (+1%), mientras que los títulos que más caen son Fluidra (-5,44%) y PharmaMar (-3,83%).

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,1309 dólares (+0,09%). El petróleo Brent sube un 2,4%, hasta los 71,44 dólares, y el WTI avanza otro 2,5%, hasta los 68,17 dólares.

El oro y la plata suben de forma moderada, hasta los 1.772 dólares y los 22,32 dólares, respectivamente.

El bitcoin está plano (57.087 dólares) y el ethereum sube un 2% (4.624 dólares).

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 1,432%.