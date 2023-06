El Ibex 35 y el resto de bolsas mundiales tienen hoy toda la atención puesta en la Reserva Federal (Fed). Hasta no conocer su decisión sobre los tipos (a partir de las 20:00 hora española), lo previsible es que nadie 'mueva ficha'. Así, los índices del Viejo Continente afrontan un arranque de jornada prudente (futuros: -0,2%) hasta ver qué tiene que contar Jerome Powell.

Después de que el IPC estadounidense de mayo, publicado ayer, se situara en el 4%, su nivel más bajo en dos años, se reafirman las expectativas del mercado de que el banco central hará hoy una pausa en las alzas de tipos. Eso sí, con vistas a una subida en julio.

"Por supuesto, esto dependerá de cómo se desarrollen los datos económicos en las próximas 6-7 semanas. No obstante, la idea de que se comprometa a una subida en julio plantea la pregunta de por qué no subir ahora y mantener abiertas sus opciones de cara a julio, asegurándose de que las condiciones financieras no se relajen demasiado", comenta Michael Hewson, director de análisis de CMC Markets en Londres.

La agenda de este miércoles incluye también la publicación, en EEUU, del índice de precios de producción de mayo, que se espera que baje del 2,3% al 1,5%. Para los precios subyacentes, se prevé una caída por debajo del 3% por primera vez en más de tres años.

Reino Unido anuncia hoy el PIB de abril y en la eurozona se conocerá la producción industrial de ese mismo mes.

En el ámbito empresarial, este miércoles es noticia Toyota, cuyos títulos han subido hasta máximos de 16 meses después de que la Junta de Accionistas de la automovilística haya votado a favor de mantener a Akio Toyoda como presidente, aprobando ampliamente el Consejo de Administración de la empresa y su renovada estrategia sobre vehículos eléctricos.

También es noticia Nvidia, que ha alcanzado el billón de dólares de capitalización al cierre de Wall Street.

LEJOS DE MÍNIMOS DEL DÍA

El Ibex cerró ayer con una caída del 0,11%, en los 9.333 puntos, lejos de los mínimos del día. Los expertos de Bolsamanía sostienen que "se mantiene el mar de fondo alcista" e insisten en que podríamos acabar viendo un ataque a los máximos anuales que dibujara en los 9.539,8 puntos.

Por debajo, sigue sin cubrirse el hueco alcista que se dejara, para comenzar el mes de junio, en los 9.167 puntos. Un poco más abajo se encuentra el soporte clave de los 9.035 puntos. "No veremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios", indican los analistas de Bolsamanía.

Y TAMBIÉN TRUMP

En el plano político, el protagonista es Donald Trump, que ayer instó a los fiscales a que retiren los cargos en su contra e insistió en su inocencia en sus primeras declaraciones públicas tras su comparecencia ante un tribunal federal por manejo indebido de material clasificado.

"Este día pasará a la infamia", dijo Trump desde su complejo de golf de Bedminster, en Nueva Jersey, y calificó los cargos de "interferencia electoral". A primera hora del martes, Trump compareció en un tribunal de Miami, donde se declaró inocente de los 37 cargos que el Departamento de Justicia presentó contra él.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,0785 dólares (-0,05%). El petróleo sube ligeramente. El Brent se sitúa en 74,49 dólares y el WTI, en 69,52 dólares.

El oro avanza ligeramente (+0,15%, 1.961 dólares), al igual que la plata (+0,33%, 23,90 dólares).

El bitcoin se mantiene por debajo de los 26.000 dólares (25.971 dólares) y el ethereum, por debajo de los 1.800 dólares (1.741 dólares).

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,809%.