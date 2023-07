El Ibex 35 y el resto de bolsas europeas arrancan la semana pendientes de los datos macro publicados esta madrugada en China. El más relevante, el PIB del segundo trimestre, que creció un 6,3% en términos interanuales, por debajo del 7,3% previsto.

El portavoz de la Oficina Nacional de Estadística, Fu Linghui, ha señalado que China se enfrenta a un complejo entorno geopolítico y económico internacional. También ha afirmado que China aún puede alcanzar su objetivo de crecimiento para todo el año. Pekín fijó en marzo un objetivo de crecimiento en torno al 5% para 2023.

Los datos chinos son lo más relevante del calendario de este lunes e inauguran una semana bursátil que va a estar marcada por los resultados empresariales. Mañana martes se conocerán en Estados Unidos los de Bank of America, Morgan Stanley y Bank of New York Mellon. El miércoles se publican los de Goldman Sachs y los de dos grandes tecnológicas, Tesla y Netflix. Mientras que el jueves llegará en turno de las cuentas de Bankinter en España.

Los inversores afrontan esta nueva semana después del buen comportamiento de las bolsas la pasada, tras un buen dato de IPC de julio de Estados Unidos. En Asia, hoy no hay mercado en Tokio porque es fiesta y las bolsas han tenido un desarrollo mixto, con caídas en China continental tras los datos macro.

MEJORA SU ASPECTO TÉCNICO

El Ibex acumuló alzas del 2% la semana pasada tras cinco jornadas en las que consiguió mejorar su aspecto técnico. El índice español se sujetó en los 9.200 puntos y logró anular el hueco bajista del 6 de julio. Todo esto parece indicar que podrían verse subidas hasta el siguiente gap bajista que se dejara el 5 de julio en los 9.588 puntos, indican los expertos de Bolsamanía.

"Es importante que consiga superar los máximos anuales dibujados en los 9.658 puntos. Esto mejoraría sustancialmente sus perspectivas técnicas y nos haría pensar en una continuación de las subidas hasta el nivel de los 10.000 puntos", añade César Nuez, analista de Bolsamanía y responsable de Trader Watch.

Por debajo, el soporte clave del Ibex se encuentra en los 9.170 puntos. "No apreciaremos ni las más mínima debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios", precisa Nuez.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,1224 dólares (-0,02%). El petróleo pierde casi un 1%. El Brent se sitúa en 79,14 dólares y el WTI, en 74,70 dólares.

El oro cede un 0,25$ (1.959 dólares) y la plata se deja un 0,5% (25,07 dólares).

El bitcoin cotiza a 30.311 dólares y el ethereum, a 1.934 dólares.

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,815%.