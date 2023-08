El Ibex 35 y el resto de bolsas europeas anticipan pérdidas muy moderadas este martes del 0,1%, después de cerrar el lunes ligeramente a la baja. En plena temporada estival, los inversores descuentan débiles datos económicos en China y esperan los datos de inflación que se publicarán en EEUU y el Viejo Continente durante los próximos días.

Wall Street consiguió rebotar después de registrar su semana más bajista desde marzo, aunque los futuros americanos anticipan caídas del 0,3%.

Allí, la agencia Moody's ha recortado el rating de 10 bancos pequeños y medianos y ha señalado que podría rebajar la calificación de los principales prestamistas, incluidos U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon, State Street y Truist Financial, debido a las crecientes presiones sobre el sector bancario.

En Asia, las bolsas suben de forma moderada, aunque el Hang Seng de Hong Kong pierde más del 1%.

En esta región, China es de nuevo protagonista porque ha publicado débiles datos económicos. Las importaciones del gigante asiático cayeron un 12,4% en julio, muy por encima de la caída esperada del 5%. Y las exportaciones del mismo periodo bajaron un 14,5%, también por encima de la bajada prevista del 12,5%.

VISIÓN DE MERCADO

"Esta semana, las cifras de inflación de Estados Unidos y China brindarán más información sobre las economías más grandes del mundo. Sin embargo, se espera que las lecturas se muevan en direcciones opuestas.

En EEUU, los inversores se preparan para una reaceleración de la subida de precios que podría presionar a la Reserva Federal para volver a subir las tasas de interés en septiembre.

Por el contrario, se espera que la inflación china se mantenga cerca de la contracción y podría hacer que el PBoC (Banco Popular de China) recorte las tasas", explica Stephen Innes, gestor de SPI AM.

REFERENCIAS DE LA JORNADA

Durante la jornada, se publicará el IPC de julio final en Alemania, y posteriormente la balanza comercial de Francia y EEUU. Además, el BCE publica su encuesta sobre expectativas del consumidor.

En el capítulo de resultados, empresas como Glencore, Bayer e InterContinental Hotels publicarán sus cifras trimestrales.

OTROS MERCADOS

En otros mercados, el petróleo Brent sube ligeramente un 0,04%, hasta 85,37 dólares. Por su parte, el euro se deprecia un 0,09%, hasta 1,0994 dólares.

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,04%, y la onza de oro cede un 0,05%, hasta 1.969 dólares. Por último, el bitcoin repunta un 0,5%, hasta 29.217 dólares.