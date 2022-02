El vicegobernador del Banco de la Reserva de la India (RBI) ha pedido la prohibición total de las criptomonedas en la India. Además, T. Rabi Sankar, ha declarado que son similares a los esquemas Ponzi y ha hecho hincapié en la necesidad de mantenerlas alejadas del sistema financiero formal, según ha informado 'Outlook'.

En un evento este lunes, el vicegobernador intervino diciendo: "Las criptodivisas no se pueden definir como una moneda, un activo o una mercancía; no tienen flujos de efectivo subyacentes, no tienen valor intrínseco; son similares a los esquemas Ponzi, e incluso pueden ser peores".

Según los datos de 'Coinmarketcap', el mercado global de criptomonedas ha subido un 4,68% hasta los 1,95 billones de dólares. El volumen de negociación de criptomonedas también ha aumentado un 15,07 por ciento, alcanzando los 72.000 millones de dólares a las 8.43 horas.

El bitcoin ha aumentado su precio un 4,47%, hasta los 43.562,74 dólares. Por su parte, el ethereum, la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, ha aumentado su precio un 6,37 por ciento a 3.027,10 dólares.

SITHARAMAN AFIRMA QUE LA DECISIÓN SE TOMARÁ TRAS UNA AMPLIA CONSULTA

Nirmala Sitharaman, ministra de Finanzas, ha declarado que el Gobierno y el Banco de la Reserva de la India trabajan en armonía en el tema de las criptomonedas.

En una conferencia de prensa conjuntamente con el gobernador del RBI, Shaktikanta Das, después de una reunión de la junta central del regulador bancario, Sitharaman también indicó que las conversaciones entre el gobierno y el banco central sobre diversos aspectos de las criptomonedas han estado en marcha.

El presupuesto del año fiscal 23 ha propuesto gravar con un 30% cualquier ingreso procedente de la transferencia de activos digitales virtuales.

Las pérdidas derivadas de la venta de estos activos no podrán compensarse con ningún otro ingreso y también se aplicará un 1% de impuestos a los pagos realizados por la transferencia de activos digitales. Esta medida hizo que se especulara con la posibilidad de que el Gobierno legalizara las criptomonedas, a pesar de las reservas del RBI.