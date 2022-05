Después de la tempestad... Por muy manida que sea, hoy viene como anillo al dedo esta expresión para el bitcoin y el mercado de las criptomonedas, que se ha embarcado en un merecidísimo rebote, con la reina de las divisas digitales tratando de recuperar el importante nivel de 30.000 dólares, la primera de sus resistencias a superar para dejar de lado el marcado panorama bajista de la 'cripto' por antonomasia. Los gráficos son desoladores tras los mínimos del 12 de mayo de 17 meses, por debajo de 26.500 dólares, según datos de CoinMarketCap, pero hay luz al final del túnel. "Hemos recibido una señal de compra para el bitcoin", indica el experto en criptoactivos Lark Davis, fundador de 'The Wealth Mastery'.

Según escribe este experto en un e-mail, "el índice de fuerza relativa (RSI) muestra lecturas de sobreventa lo cual es muy raro. Tal vez ocurra una vez al año". "Históricamente este ha sido un buen momento para comprar", añade, aunque avisa de que este indicador "puede volverse aún más sobrevendido ya que los precios pueden bajar todavía más y el RSI mantenerse en este estado de sobreventa días o semanas".

"Dicho esto, no hay necesidad de apresurarse", subraya Davis, ya que "ha habido una cantidad extrema de trauma y daño hecho a los mercados esta semana, y todavía se está desplegando". La capitalización total del mercado llegó a perder 600.000 millones de dólares en un momento dado, hasta caer por debajo de 1,2 billones de dólares -se recupera hasta 1,3 billones- y la corrección del BTC ha sido de aproximadamente un 45% desde el máximo anual de marzo, por encima de 48.000 dólares. El ethereum ha seguido los mismos pasos y trata de remontar hasta 2.200 dólares, después de mínimos en 1.750 dólares.

"Si nos fijamos en el gráfico de precios semanales del bitcoin, podemos apreciar cómo el doble giro dibujado en el entorno de los 64.000 dólares nos podría estar dando forma a un doble techo", indica el analista técnico de Bolsamanía César Nuez. "Esta formación tiene unas consecuencias aterradoras para los próximos meses y es que el objetivo de caída de la figura podría estar tranquilamente en los 8.000 dólares". "Ojo que esto supone un 70% de caída desde los precios actuales. Debemos tener muy en cuenta que estos objetivos de caída son a largo plazo y no descartamos que, tras un desplome del 40% en el último mes y medio, podamos acabar viendo algún que otro rebote puntual", comenta.

Davis indica en su texto que ha desplegado "una pequeña cantidad de capital en el bitcoin por el momento", "pero no demasiado" y que está evitando "comprar 'altcoins'". Y explica que los efectos de la quiebra de la moneda estale UST (dolar de terra), que ya vale menos de 10 céntimos de dólar (supuestamente debe mantener la paridad con el 'billete verde') serán "de gran alcance aunque pueden no ser inmediatamente evidentes".

"La rotación del mercado está completamente disparada", avisa por su parte Albert Salvany, consultor estratégico de Belobaba CryptoFund. "Para que nos hagamos una idea, de la capitalización total de los 250 activos mayores del ecosistema (Más del 95% del total), estamos viendo como está rotando en forma de volumen de negociación más del 56%. Esto implica que estamos ante un cambio muy profundo de estructuras de carteras y portfolios, y por tanto de sentimiento de mercado", detalla.

Para Davis, estamos en un mercado bajista, una condición que implica un "juego de supervivencia". "No arruines tu capital demasiado pronto", exclama. "Muy pronto podrás decir que has sobrevivido al mercado bajista de 2022". "Todos sabíamos que el mercado de las criptomonedas es volátil y lo está demostrando. Habiendo montado estas olas antes, puedo decir que sí, mejorará. Pero eso no significa que no sea un proceso brutal", expresa el analista.