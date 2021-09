Ley sobre activos digitales. Así ha denominado el parlamento ucraniano a la norma que legaliza las criptomonedas y otros activos digitales y que ha sido aprobada este miércoles.

Las criptomonedas en Ucrania no estaban expresamente prohibidas. Los ciudadanos compraban y vendían estos activos, no obstante no existía ninguna protección en caso de fraude y las empresas se enfrentaban a un intenso escrutinio de las instituciones, explica la 'CNBC'.

Por ello, la aprobación de la ley protegerá a los propietarios de activos virtuales de posibles fraudes, abriéndose así Ucrania al criptomercado en 2022.

Desde el Ministerio de Transformación Digital señalan que "el Ministerio de Finanzas formará y garantizará la implementación de la política estatal sobre el desarrollo de un nuevo mercado, así como facilitará la adaptación de la legislación ucraniana sobre la circulación de activos virtuales a los estándares internacionales, y protegerá los derechos de los participantes del mercado".

A diferencia de su legalización en El Salvador, la aprobada en Ucrania "no contempla el despliegue de bitcoin como medio de pago ni lo compara a la moneda nacional", señalan desde 'Criptonoticias'.