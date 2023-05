Según sus cálculos, la compañía prevé que las tenencias actuales y futuras de BTC en sus reservas no superarán el capital acumulado de los accionistas. De acuerdo con documentos de transparencia de la empresa, a finales de marzo de 2023 Tether ya contaba con aproximadamente 1.500 millones de dólares en BTC en sus reservas, así como 3.400 millones de dólares en oro. La firma también ha indicado que no recurrirá a los servicios de ningún custodio.

Según Tether, este cambio de estrategia “forma parte de su enfoque conservador y prudente de las decisiones de inversión destinadas a reforzar, aumentar y diversificar sus reservas”. “Con la aplicación de este marco, Tether pretende aumentar la transparencia y ofrecer una visión más clara del rendimiento de la empresa y de su estrategia de asignación de capital”, añaden.

Starting this month, Tether will regularly allocate up to 15% of its net realized operating profits towards purchasing Bitcoin. These Bitcoin shall be considered on top of the minimum reserves assets that 100% back tether tokens.



