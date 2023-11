El ETF, que llevará el nombre Pando Asset Spot Bitcoin Trust, comparte una característica fundamental con varios de estos productos de inversión: la participación de Coinbase. La criptobolsa dirigida por Brian Armstrong ha sido elegida como socio de custodia por la gestora suiza y será la encargada de mantener el bitcoin del fondo. Así, la plataforma ha sido escogida por 10 de los 13 solicitantes de estos ETF.

Pando Asset también tiene la intención de utilizar el CF Bitcoin Reference Rate de CME para la fijación de precios de BTC. Cabe señalar que la firma helvética ya ofrece productos cotizados en bolsa (ETP, por sus siglas en inglés) que siguen los precios de las principales criptodivisas a los operadores europeos en el SIX Swiss Exchange.

Está previsto que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) dé el visto bueno regulatorio a estos ETF el próximo mes de enero. Es muy probable que la aprobación sea simultánea, ya que los expertos creen que el regulador tratará así de evitar dar una ventaja competitiva a cualquiera de los solicitantes. Los expertos de Bloomberg señalan que hay un 90% de probabilidad de que el regulador estadounidense apruebe estos ETF.

No obstante, Eric Balchunas, analista de ETF de la firma norteamericana, cree que hay "más preguntas que respuestas" en torno a esta solicitud. Según ha indicado este estratega en X (antigua Twitter), es extraño que esta compañía haya solicitado tan tarde el registro de un producto cotizado de estas características, ya que la mayoría de los solicitantes presentaron la documentación para ello hace meses.

more questions than answers: where have they been for last 3mo? why bother at this point? if they make Jan 10 crew what does that say about fair play and even society as we know it? And what exactly is a Pando?