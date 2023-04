“El líder del mercado (bitcoin) ha cotizado en un rango muy estrecho en la última semana, sin apenas moverse. Tal consolidación, junto con la disminución del volumen, podría indicar que un movimiento brusco está a la vuelta de la esquina”, apunta Joe DiPasquale, CEO de BitBull Capital.

Según este experto, el sentimiento alcista “sigue siendo positivo”, lo que permitirá a un grupo “selecto” de ‘altcoins’ tener un rendimiento “decente” estas jornadas “si el bitcoin permanece en el rango actual durante más tiempo”. Asimismo, DiPasquale considera que una corrección por debajo de 25.000 dólares no rompería la estructura alcista, aunque un movimiento hacia los 30.000 dólares “es probable que se enfrente a resistencias”.

Los acontecimientos que se sucederán esta semana, que comienza a medio gas con las bolsas europeas cerradas, podrían decantar el rumbo que tomen los activos digitales. En primer lugar, la actualización Shanghai de Ethereum, que se llevará a cabo el 12 de abril, podría provocar una importante presión de venta sobre el precio de la principal ‘altcoin’ del mercado.

Sin embargo, son varios los analistas que defienden una tesis muy distinta opuesta. Expertos como Mads Eberhardt, de Saxo Bank, destacan que buena parte de los inversores con ethereum estacado tienen un perfil de largo plazo, con lo que es improbable que decidan retirar sus ‘criptos’ una vez se complete la actualización. Por otro, un informe de CryptoQuant señala que más de la mitad del ethereum apostado está experimentando pérdidas de alrededor del 20% de su valor.

“Por lo general, la presión de venta surge cuando los participantes del mercado están sentados en ganancias extremas, que no es el caso en este momento para el ethereum que se ha estacado”, explican estos analistas.

