Los mercados bursátiles siguen absolutamente marcados por la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El triunfo del Partido Republicano ha sido aplastante: además de la presidencia, controlarán las dos Cámaras del Congreso, al menos, durante los próximos dos años, cuando se celebren las próximas 'midterm' en noviembre de 2026. En consecuencia, los activos que se podrían ver más beneficiados por Trump se han disparado en bolsa. Entre ellos, cómo no, se encuentra el bitcoin (BTC).

Y es que la criptomoneda reina está desatada desde que se conoció la victoria de Trump. Las numerosas promesas del presidente electo durante la campaña sembraron el terreno para un 'rally' como el que hemos observado en las últimas dos semanas, el cual ha llevado al bitcoin a romper un máximo histórico tras otro. La última escala alcista del criptoactivo rey tocó techo en los 93.400 dólares después de superar los 90.000 dólares por primera vez en su historia.

Desde entonces, el mercado ha recogido beneficios tras las últimas y destacadas subidas, pero son muchos los expertos que creen que este repunte ha llegado a su fin. "Este fuerte movimiento alcista sugiere que el mercado no había anticipado de manera clara y completa una victoria republicana. El camino hacia los 100.000 dólares a finales de año sigue abierto", afirman los analistas de la firma de análisis blockchain Kaiko Research.

LOS ETF BRILLAN

Buena parte de la exitosa escalada del bitcoin tiene que ver con los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de BTC al contado. Desde las elecciones, los ETF de bitcoin han registrado la friolera de más de 4.000 millones de dólares de entradas netas, registrando de paso dos de los mejores días de su corta historia, con flujos de entrada de más de 1.000 millones de dólares, según datos de Farside Investors.

El IBIT de BlackRock fue uno de los principales beneficiados de la creciente demanda, registrando casi 2.000 millones de dólares en flujos esta semana, mientras que sus activos bajo gestión aumentaron a más de 40.000 millones de dólares, colocándolo en el 1% superior de todos los ETFs de acciones del mundo.

"Pensaba que las cosas se estaban enfriando, pero no, IBIT ha alcanzado hoy un volumen de 5.000 millones de dólares por primera vez en su historia. Solo 3 ETF y 8 valores han tenido más movimiento hoy. Hasta 13.000 millones de dólares en 3 días esta semana. Sus homólogos también han registrado un mayor volumen, pero a menor escala. FBTC hizo 1.000 millones de dólares, el mayor día desde marzo", explicaba Eric Balchunas, analista sénior de ETF de Bloomberg, el pasado viernes.

Asimismo, este experto destaca que los activos en los ETF de bitcoin al contado han alcanzado los 84.000 millones de dólares en activos gestionados, es decir, dos tercios de lo que tienen los ETF de oro. "De repente, hay una posibilidad decente de que superen al oro antes de su primer aniversario (predijimos que tomaría 3-4 años)",añadió.

Además de los productos estructurados como los ETFs de BTC y ethereum (ETH), que también se vieron beneficiados por este repunte, los traders han utilizado cada vez más derivados. Como resultado, los mercados de futuros perpetuos de BTC alcanzaron máximos históricos la semana pasada. El 11 de noviembre, el interés abierto en BTC en términos de dólares alcanzó un máximo histórico de 20.700 millones de dólares en Binance, Bybit y OKX.

"Las tasas de financiación también se volvieron positivas, lo que indica una creciente demanda alcista. Sin embargo, el interés abierto en términos de BTC sigue siendo inferior a los niveles de octubre de 2022, y las tasas de financiación siguen siendo más bajas que en marzo, cuando BTC también alcanzó un máximo histórico. Esto sugiere que el movimiento no está impulsado por un apalancamiento excesivo", apuntan desde Kaiko.

VOLÚMENES EN MÁXIMOS DE MARZO

Según la firma parisina, los volúmenes de comercio de criptomonedas han alcanzado sus niveles más altos desde marzo. Concretamente, BTC registró tres de sus cinco mayores volúmenes diarios de este año en noviembre, superando los volúmenes observados durante la venta masiva del 5 de agosto y su anterior máximo histórico del 5 de marzo.

Este aumento, indican, hace pensar en una mayor participación en el mercado, quizás impulsada y sugiere que el rally podría tener más impulso.

"Aunque es difícil determinar si el aumento en el comercio es impulsado por traders minoristas o institucionales, hemos observado un aumento en el tamaño promedio de las operaciones, especialmente en intercambios solo institucionales como LMAX Digital. Esto podría sugerir una creciente participación de traders más grandes, aunque el tamaño promedio de las operaciones aún no ha alcanzado los niveles vistos en enero", apuntan desde Kaiko.

Algo similar ha sucedido en los mercados de opciones. De acuerdo con los datos de Deribit, el mayor intercambio de opciones cripto del mundo, se negociaron 7.900 millones de dólares en opciones de BTC justo el día después de las elecciones estadounidenses. El pasado lunes, tras un fin de semana de actividad inusual en los mercados, se negociaron más de 8.200 millones de opciones, de las cuales 5.000 millones fueran apuestas alcistas. Y el mercado no pierde el ritmo.

"La actividad de opciones en Deribit indica que los traders esperan que el rally actual continúe hasta fin de año. Desde el 6 de noviembre, el día después de las elecciones en EEUU, se ha observado un intenso comercio en opciones alcistas con precios de ejercicio entre 90,000 y 120,000 dólares en el vencimiento del 27 de diciembre de Deribit", apuntan desde Kaiko.

"Muchas de estas opciones ya están en ganancias, con BTC cotizando por encima de los 91.000 dólares el 13 de noviembre. Este rápido aumento de precios ha llevado a una reevaluación del riesgo en las opciones de Deribit, como se refleja en nuestros datos de volatilidad implícita", agrega la firma francesa.

¿ES SOSTENIBLE EL RALLY?

Kaiko también destaca en su análisis que, tras las elecciones en EEUU, la volatilidad implícita (IV, por sus siglas en inglés) de bitcoin cayó, lo que indicaba "una disminución de la incertidumbre" en el mercado. Pero eso ha durado poco.

A medida que la criptomoneda reina ha alcanzado nuevos máximos históricos, los contratos con vencimiento a corto plazo vieron mayores IVs que los de largo plazo, creando una estructura de plazos invertida. Esto suele ser una señal de un riesgo elevado en el mercado a corto plazo.

"La inversión se intensificó entre el domingo y el lunes (10 y 11 de noviembre) cuando BTC cotizó cerca de los 90.000 dólares por primera vez. La IV de BTC en el vencimiento del 15 de noviembre en Deribit subió a 75% desde un mínimo de 44% poselecciones", detalla la firma francesa.

De igual modo, estos expertos destacan que hay demanda de opciones tanto al alza como a la baja, lo que sugiere que los inversores están buscando coberturas contra la volatilidad, de nuevo, tanto al alza como a la baja. "Esto es típico en los mercados cripto, ya que los precios de los activos son propensos a movimientos bruscos hacia arriba o hacia abajo", añaden estos analistas.

Sin embargo, el contexto macroeconómico y otros catalizadores están consiguiendo sostener los precios, por lo que a Kaiko no le extrañaría que siguieran subiendo. En este sentido, la firma francesa señala que el nivel de confianza del 95% del 'Value at Risk' (VaR, por sus siglas en inglés) ha disminuido "constantemente" desde agosto, indicando una reducción de los riesgos a la baja.

Este es un indicador de riesgo utilizado para cuantificar el alcance y la probabilidad de pérdidas potenciales en una cartera. Es especialmente valioso en la gestión de riesgos, ya que asigna un valor efectivo a un nivel de confianza específico.

"Para una cartera hipotética que invirtió 100.000 dólares en BTC hace seis meses, el VaR diario del 95% es actualmente de 2.700 dólares, lo que significa que las pérdidas superiores a esta cantidad se producirían aproximadamente el 5% de las veces, o uno de cada 20 días", concluye la firma francesa.