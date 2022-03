El Banco de Inglaterra ha hecho referencia a la probabilidad de que las monedas estables de importancia sistemática se regulen bajo un régimen normativo "a medida" cuando sean emitidas por entidades no bancarias.

Según informa 'Central Banking', el Banco de Inglaterra y el Tesoro del Reino Unido están llevando a cabo la elaboración de un régimen de regulación para las entidades no bancarias, incluidas las monedas estables. Estos activos presentan similitudes con otros no bancarios, como los fondos del mercado monetario.

Tras su reunión del 24 de marzo, el Comité de Política Financiera (FPC) del Banco de Inglaterra dijo que una moneda estable podría no necesitar necesariamente un régimen "de tipo bancario".

El Banco de Inglaterra declaró en un comunicado que este desarrollo no indica ningún plan para desarrollar una libra digital. "Este trabajo se centra en la investigación tecnológica exploratoria y no pretende introducir una moneda virtual del banco central (CBDC por sus siglas en inglés). No se ha tomado ninguna decisión sobre la introducción de una CBDC en el Reino Unido, lo que supondría un importante proyecto de infraestructura nacional", añade el comunicado.