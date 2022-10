Schiff, reconocido criptoescéptico, se hizo eco de la sanción a la celebridad norteamericana por “hinchar” (‘pump’) el valor de EthereumMAX mediante su publicidad y señaló directamente a Saylor, de quien aseguró que “tenía mucho más que ganar “inflando” cripto que Kim”. “¿O acaso la CNBC pagó millones por anuncios de empresas de cripto y luego hinchó el bitcoin sin parar mientras proporcionaba margen de actuación a los especuladores?”, añadió.

El tuit generó una rápida respuesta por parte de Saylor, quien criticó la postura de Schiff. “Bitcoin es una ‘commodity’, no un valor. Defender una ‘commodity’ es similar a promover el acero, el aluminio, el hormigón, el vidrio o el granito. La red BTC es un protocolo abierto, que ofrece beneficios utilitarios similares a las carreteras, los raíles, la radio, el teléfono, la televisión, Internet o el inglés”, espetó Saylor.

#Bitcoin is a commodity, not a security. Advocating a commodity is similar to promoting steel, aluminum, concrete, glass, or granite. The BTC network is an open protocol, offering utilitarian benefits similar to roads, rails, radio, telephone, television, internet, or english.

Asimismo, cuando un usuario de Twitter preguntó a Schiff sobre las similitudes entre el oro que vende y el bitcoin de Saylor, este respondió que "que yo recomiende oro no es lo mismo que los propietarios de bitcoins que quieren vender bitcoins "inflados"". "Yo no vendo oro que posea. Vendo al por menor y luego compro al por mayor en nombre de los clientes. Además, mi defensa del oro no tiene ningún efecto sobre su precio", sentenció Schiff.

My recommending #gold is not the same as bitcoin owners looking to sell pumping #bitcoin. I don't sell any gold that I own. I sell retail, then buy wholesale on behalf of customers. Also my advocacy of gold has no effect on its price