Mojang Studios, el equipo detrás de Minecraft, declaró el 20 de julio que no apoyará ni permitirá el uso de tokens no fungibles (NFT) en el juego argumentando que el uso de los NFTs en el juego podría privilegiar a algunos usuarios y perjudicar a otros ya que su modelo de uso puede crear escasez y exclusión dentro de la comunidad de jugadores, según fuentes de 'Crypto Potato'.

Añadiendo que este escenario es un riesgo que no están dispuestos a asumir, según afirman en una actualización de sus directrices de la comunidad: "Los NFT, pueden crear modelos de escasez y exclusión que entran en conflicto con nuestras Directrices y el espíritu de Minecraft. Los NFT no son inclusivas para todas nuestras comunidades y crean un escenario de los que tienen y los que no tienen".

Además, Mojang Studios argumenta que el uso de los NFTs en el juego cambiará el enfoque de la diversión que ofrece el juego, ya que los usuarios estarían más preocupados por el precio de sus NFTs en lugar de disfrutar como lo han hecho durante los 12 años que lleva el juego disponible.

También mencionaron que están en contra de la implementación de los NFT debido a los problemas de hackeo y estafas por parte de las empresas que gestionan estos activos, lo que crea el peligro de que esos tokens sean propensos a "desaparecer sin previo aviso" como ha ocurrido en otros videojuegos que utilizan la tecnología blockchain y los NFT.

Aunque los desarrolladores de Minecraft están actualmente en contra de integrar la tecnología blockchain en el juego, dijeron que estudiarán su evolución con el tiempo para ver si una futura implantación resulta interesante o beneficiosa. Sin embargo, no tienen intención de hacerlo a corto plazo.