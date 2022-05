A medida que la 'stablecoin' (moneda estable) de Terra, el dólar de terra UST, y el token nativo de la cadena de bloques, LUNA, se precipitan hacia mínimos inéditos, muchas empresas en la comunidad de criptomonedas se apresuran a evaluar el alcance de los daños para las finanzas descentralizadas en su conjunto.

Después de que UST alcanzara un mínimo histórico de 0,30 dólares -la stablecoin fue diseñada para estar vinculada al dólar estadounidense- y LUNA -que hace una semana valía más de 87 dólares- cayera a menos de 1 dólar, las empresas de criptomonedas comenzaron a anunciar públicamente su exposición (o la falta de ella) a estas monedas como parte de un esfuerzo para ayudar a evitar el pánico del mercado.

Directores ejecutivos, cofundadores e inversores se apresuraron a hacer estas declaraciones en Twitter, como el caso de Dragonfly o Multicoin Capital.

Dragonfly had 0 LUNA exposure - sauces — Darren Lau (Lau, Lau) 👘 (@Darrenlautf) May 11, 2022

Multicoin Capital had 0 LUNA or UST exposure https://t.co/m9UDWABZiw — Composability Kyle (@KyleSamani) May 11, 2022

Además de Dragonfly Capital y Multicoin Capital, Framework también reclamó "seguridad" ante la carnicería de UST/LUNA.

risk harbor has 0 direct exposure to terra, they are not the underwriter, they are a marketplace for risk management



but you knew that



clown — Vance Spencer (@pythianism) May 11, 2022

Y así un sinfín de firmas han salido en tropel a calmar a sus usuarios, según ha recogido 'Decrypt':

Since we are all doing this: @OnJunoHQ has no exposure to UST, LUNA and the broader Terra ecosystem. Stay safe out there frens. — OnJuno (@OnJunoHQ) May 11, 2022